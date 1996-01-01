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    Семак – о Дриусси: «Он игрок нашей команды. На данный момент нет никаких вариантов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном возвращении Себастьяна Дриусси в «Ривер Плейт».

    – Вы на Дриусси рассчитываете?

    — Конечно, он игрок нашей команды, как мы можем не рассчитывать?

    — Есть разговоры об аренде, о том, что он уедет. Есть какая-то ясность?

    — Абсолютно. На сегодняшний день никаких вариантов нет, он игрок нашей команды. Если будут варианты или предложения, конечно, клуб будет рассматривать. На данный момент абсолютно никаких вариантов нет.

    • Трансферное окно в Аргентине закроется 18 февраля.
    • В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 12 миллионов евро.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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