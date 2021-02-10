Семак – о Дриусси: «Он игрок нашей команды. На данный момент нет никаких вариантов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном возвращении Себастьяна Дриусси в «Ривер Плейт».

– Вы на Дриусси рассчитываете?

— Конечно, он игрок нашей команды, как мы можем не рассчитывать?

— Есть разговоры об аренде, о том, что он уедет. Есть какая-то ясность?

— Абсолютно. На сегодняшний день никаких вариантов нет, он игрок нашей команды. Если будут варианты или предложения, конечно, клуб будет рассматривать. На данный момент абсолютно никаких вариантов нет.

Трансферное окно в Аргентине закроется 18 февраля.

В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Рыночная стоимость аргентинца – 12 миллионов евро.

Тренер «Ривер Плейта» Гальярдо: «Дриусси делает все возможное, чтобы вернуться»