Шалимов – о «письме 14-и»: «Не нравилось, что в России к игрокам относились не как в Европе. Там нас боготворили, а в России мы сами форму стирали»

Ну так писали бы на Колоскова. Зачем на тренера гнали? Страна в смуту погружалась, а их оказывается не встретили...
Шалимов меня просто убивает своими интервью...
Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов рассказал о причинах «письма 14-и», написанного футболистами в 1993 году. Игроков не устраивало, как к ним относились.
«Что это было? Нам не нравилось, что в России к нам относились не так, как заграницей. Намного хуже. В Европе нас боготворили, а в России нас могли не встретить, мы сами форму стирали.
Также мы поняли, что тренер Павел Садырин не с нами, а на другой стороне. Вячеслав Колосков (президент РФС в 1993 году – прим. «Бомбардир») с нами не разговаривал. Нас полгода поливали грязью.
Видимо, для нас стало проблемой, что в России не было к игрокам уважения, как в Европе. У меня было много вопросов по отношению к нам. Колосков после матча с Грецией в Афинах по-хамски с нами разговаривал. Говорил, что мы клоуны какие-то», – рассказал Шалимов журналисту Сергею Егорову.
- В письме игроки сборной России просили заменить Садырина на Анатолия Бышовца.
- Под письмом не поставили подпись, в частности, Станислав Черчесов, Сергей Горлукович, Александр Бородюк.
- В этом же интервью Шалимов рассказал, что в 1990 году его пытался перехватить у «Интера» «Ювентус».