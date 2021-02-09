Шалимов – о «письме 14-и»: «Не нравилось, что в России к игрокам относились не как в Европе. Там нас боготворили, а в России мы сами форму стирали»

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов рассказал о причинах «письма 14-и», написанного футболистами в 1993 году. Игроков не устраивало, как к ним относились.

«Что это было? Нам не нравилось, что в России к нам относились не так, как заграницей. Намного хуже. В Европе нас боготворили, а в России нас могли не встретить, мы сами форму стирали.

Также мы поняли, что тренер Павел Садырин не с нами, а на другой стороне. Вячеслав Колосков (президент РФС в 1993 году – прим. «Бомбардир») с нами не разговаривал. Нас полгода поливали грязью.

Видимо, для нас стало проблемой, что в России не было к игрокам уважения, как в Европе. У меня было много вопросов по отношению к нам. Колосков после матча с Грецией в Афинах по-хамски с нами разговаривал. Говорил, что мы клоуны какие-то», – рассказал Шалимов журналисту Сергею Егорову.