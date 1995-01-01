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    Шалимов – о «письме 14-и»: «Не нравилось, что в России к игрокам относились не как в Европе. Там нас боготворили, а в России мы сами форму стирали»

    Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов рассказал о причинах «письма 14-и», написанного футболистами в 1993 году. Игроков не устраивало, как к ним относились.

    «Что это было? Нам не нравилось, что в России к нам относились не так, как заграницей. Намного хуже. В Европе нас боготворили, а в России нас могли не встретить, мы сами форму стирали.

    Также мы поняли, что тренер Павел Садырин не с нами, а на другой стороне. Вячеслав Колосков (президент РФС в 1993 году – прим. «Бомбардир») с нами не разговаривал. Нас полгода поливали грязью.

    Видимо, для нас стало проблемой, что в России не было к игрокам уважения, как в Европе. У меня было много вопросов по отношению к нам. Колосков после матча с Грецией в Афинах по-хамски с нами разговаривал. Говорил, что мы клоуны какие-то», – рассказал Шалимов журналисту Сергею Егорову.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 14:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3575

      TOMSON 44 минуты назад

      Ну так писали бы на Колоскова. Зачем на тренера гнали? Страна в смуту погружалась, а их оказывается не встретили...
      Шалимов меня просто убивает своими интервью...

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      Рейтинг: +2095

      Fusballer 1 час назад

      Зато было стремление играть в более сильных лигах и клубах. А сейчас на руках носят и огромные зарплаты получают, а толку нет никакого. И игроки, и команды в целом посильнее были.

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