Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шалимов – о «письме 14-и»: «Не нравилось, что в России к игрокам относились не как в Европе. Там нас боготворили, а в России мы сами форму стирали»

Шалимов – о «письме 14-и»: «Не нравилось, что в России к игрокам относились не как в Европе. Там нас боготворили, а в России мы сами форму стирали»

9 февраля 2021, 14:06
7

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов рассказал о причинах «письма 14-и», написанного футболистами в 1993 году. Игроков не устраивало, как к ним относились.

«Что это было? Нам не нравилось, что в России к нам относились не так, как заграницей. Намного хуже. В Европе нас боготворили, а в России нас могли не встретить, мы сами форму стирали.

Также мы поняли, что тренер Павел Садырин не с нами, а на другой стороне. Вячеслав Колосков (президент РФС в 1993 году – прим. «Бомбардир») с нами не разговаривал. Нас полгода поливали грязью.

Видимо, для нас стало проблемой, что в России не было к игрокам уважения, как в Европе. У меня было много вопросов по отношению к нам. Колосков после матча с Грецией в Афинах по-хамски с нами разговаривал. Говорил, что мы клоуны какие-то», – рассказал Шалимов журналисту Сергею Егорову.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Россия Шалимов Игорь
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1612871523
Зато было стремление играть в более сильных лигах и клубах. А сейчас на руках носят и огромные зарплаты получают, а толку нет никакого. И игроки, и команды в целом посильнее были.
Ответить
general.lizyukov
1612879245
А за что вас уважать? Вы медали выиграли? Кубок взяли? Чего хоть достигли, чтобы вас боготворить или хотя бы уважать? Вы ходили по полю и пинали мячик, требуя при этом зарплаты на уровне Баджо или Марадоны. Вы просто банда рвачей. И страна вам по боку была. А смелости не хватило отказаться от вызова в сборную.
Ответить
Черкизовский Кот
1612880783
Как бы мне был неприятен Черчесов, но конкретно за ту историю его уважаю. Не примкнул к стаду баранов.
Ответить
Hektor 84
1612882358
Мне кажется что то он не договаривает. Форму не стирали, не боготворили, не встречали. Скорее проблема в другом, тренера пытались слить, чем то он им не угодил. Шалимов скользкий тип.
Ответить
Кузьмич на трибуне
1612894224
За такую зарплату как у вас можно и прачку нанять , что бы трусы и носки стирала. Вы бы в 1996 на заводе поработали у станка, а потом зарплату через пять месяцев частями по получали, вот тогда бы вы Садырина на руках носили.
Ответить
S.K.V.
1612901863
Садырин настоящий мужик, честный и порядочный. Хороший тренер!!!
Ответить
zigbert
1612942528
Это все отговорки.С Садыриным вы поступили некрасиво.
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
5
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
3
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
3
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
40
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
7
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+