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    Хендрикс: «Помню, как с ПСВ победили ЦСКА. С нетерпением жду московское дерби»

    Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс ждет матч с ЦСКА. Он уже играл против него в составе ПСВ.

    «Я прекрасно знаю о противостоянии «Спартака» и ЦСКА. И тот матч помню, мы тогда смогли выйти в следующий раунд благодаря победе (групповой этап Лиги чемпионов сезона-2015/16 – прим. «Бомбардира»). С нетерпением жду московское дерби, чтобы выйти на поле — надеюсь, на полный болельщиков стадион», – сказал нидерландец.

    • По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.
    • Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4725

      playsh 10 минут назад

      Не спеши,Хендрикс,всему своё время,а то выпустишь пар раньше времени.
      Смиренно жди.Удачи тебе в Спартаке.

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