Хендрикс: «Помню, как с ПСВ победили ЦСКА. С нетерпением жду московское дерби»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс ждет матч с ЦСКА. Он уже играл против него в составе ПСВ.

«Я прекрасно знаю о противостоянии «Спартака» и ЦСКА. И тот матч помню, мы тогда смогли выйти в следующий раунд благодаря победе (групповой этап Лиги чемпионов сезона-2015/16 – прим. «Бомбардира»). С нетерпением жду московское дерби, чтобы выйти на поле — надеюсь, на полный болельщиков стадион», – сказал нидерландец.

По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.

Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

Хендрикс подписал контракт со «Спартаком»