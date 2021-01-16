Хендрикс подписал контракт со «Спартаком»

Как и анонсировалось, полузащитник Йоррит Хендрикс продолжит карьеру в «Спартаке». Игрока купили у ПСВ.

«Хендрикс успешно прошел медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Голландский футболист в самое ближайшее время приступит к тренировкам с командой на сборе в Дубае», – написал «Спартак».

По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.

Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.