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Хендрикс подписал контракт со «Спартаком»

16 января 2021, 21:04
22

Как и анонсировалось, полузащитник Йоррит Хендрикс продолжит карьеру в «Спартаке». Игрока купили у ПСВ.

«Хендрикс успешно прошел медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Голландский футболист в самое ближайшее время приступит к тренировкам с командой на сборе в Дубае», – написал «Спартак».

  • По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.
  • Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак ПСВ Хендрикс Йоррит
Комментарии (22)
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Добрый Бобер
1610820910
Как говорится "вызываю пояснительную команду". Нах "Спартаку" 25-илетний защитник-легионер сомнительного уровня?
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slavа0508
1610821769
Удачной игры!!!Сомнения конечно есть и большие,,,если учитывать что Голландцы одни из лучших по умению вести футбольный бизнес,и если они продают за 500 тыс,,,то конечно будут сомнения,,,,
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JTherry
1610821900
нормальный трансфер, согласован с тренером и владельцем Спартака, "за" него - опыт выступления в еврокубках за ПСВ, хорошая техническая оснащенность, 500 тысяч евро... и под музыку Джимми Хендрикса)) в общем, удачи, Йоррит-Джимми!
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NewLife
1610823359
Надеюсь, футбольная техника в играх за Спартак будет на уровне техники однофамильца в игре на гитаре.
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derrik2000
1610824356
То, что я смотрел нарезки игр с его участием и даже ПОЛНЫЙ матч с Херенвеном прошлого сезона, как-то лично мне не дало повода для радужных перспектив с ним, какие рисует Антон Фетисов - руководитель пресс-службы Спартака: "— Трансфер критиковали СМИ и болельщики: ненужный ПСВ игрок займет легионерскую квоту. — Трансфер не все критиковали. Узнав стоимость трансфера — 500 тысяч евро — критиковать перестали. Относительно того, что он займет легионерскую квоту. Да, займет, но тренер там определит ему место, если Хендрикс будет готов играть с первых минут. — Зачем Хендрикс Спартаку? — Он очень быстро доставляет мяч в линию нападения, не передерживая, а часто в одно касания. Более того, у него голова все время поднята, все время смотрит на партнеров. Он тактически оснащен. Самое важное — он делает хорошие кроссы на 40-45 метров по воздуху. Это очень важно. — Этот трансфер Дмитрий Попов согласовывал с Тедеско, или же клуб уже смотрит в будущий сезон? — Трансфер обсуждался и с главным тренером, и с владельцем. Все признали, что у нас такого игрока нет, именно такого чистого опорника. Но опять же все будет зависеть от выбранной схемы на конкретный матч. И еще очень важный момент. Сейчас игрок стоит 500 тысяч евро, ему 26. Контакт на 3,5 года. Его теоретически уже через два года можно будет продать дороже, если все пойдет хорошо. Предпосылки к этому есть. По сути, он стоит дороже. "
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Валерий2705
1610824475
Через месяц после возобновления РПЛ, будем слушать поросячий визг, про ошибку этого приобретения, ура))
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zigbert
1610827187
В ПСВ он не попадал в старт. Для него это новый вызов и ему есть что доказывать. Пусть игра в Спартаке у него сложится более удачно чем в голландском клубе!
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PahaSpartak
1610829255
Ничего хорошего от компашки Федун-Зарема больше не жду, Хендрикс-очередной беспонтовый паразит, отбирающий еду у стариков России из нефтяной кубышки. Репортаж о том, как он покупает золотой унитаз" мы еще прочитаем
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cruiniaforkerm
1610832883
СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам------- http://bit.do/miase
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Plyash
1610834876
Однозначно,куплен из-за низкой цены и похоже это на хаос в трансферной политике команды.
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