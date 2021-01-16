Хендрикс подписал контракт со «Спартаком»

нормальный трансфер, согласован с тренером и владельцем Спартака, "за" него - опыт выступления в еврокубках за ПСВ, хорошая техническая оснащенность, 500 тысяч евро... и под музыку Джимми Хендрикса)) в общем, удачи, Йоррит-Джимми!
Как и анонсировалось, полузащитник Йоррит Хендрикс продолжит карьеру в «Спартаке». Игрока купили у ПСВ.
«Хендрикс успешно прошел медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Голландский футболист в самое ближайшее время приступит к тренировкам с командой на сборе в Дубае», – написал «Спартак».
- По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.
- Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
Мы знаем, какую музыку вы ждали pic.twitter.com/HHJyk5v6c0— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 16, 2021