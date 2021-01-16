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    Хендрикс подписал контракт со «Спартаком»

    Как и анонсировалось, полузащитник Йоррит Хендрикс продолжит карьеру в «Спартаке». Игрока купили у ПСВ.

    «Хендрикс успешно прошел медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Голландский футболист в самое ближайшее время приступит к тренировкам с командой на сборе в Дубае», – написал «Спартак».

    • По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.
    • Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 21:04
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10777

      JTherry 16 минут назад

      нормальный трансфер, согласован с тренером и владельцем Спартака, "за" него - опыт выступления в еврокубках за ПСВ, хорошая техническая оснащенность, 500 тысяч евро... и под музыку Джимми Хендрикса)) в общем, удачи, Йоррит-Джимми!

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      Рейтинг: +16758

      slavutiq70 18 минут назад

      Удачной игры!!!Сомнения конечно есть и большие,,,если учитывать что Голландцы одни из лучших по умению вести футбольный бизнес,и если они продают за 500 тыс,,,то конечно будут сомнения,,,,

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      Рейтинг: -212

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 27 минут назад

      Добро пожаловать в лучший клуб страны Спартак Москва!
      Классный игрок и почти за даром!

      А бомжатня покупает зулусов-малкомов-Венделей и позорит Россию в Лиге Чемпионов.

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      Рейтинг: +4931

      Добрый Бобер 32 минуты назад

      Как говорится "вызываю пояснительную команду". Нах "Спартаку" 25-илетний защитник-легионер сомнительного уровня?

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      Рейтинг: +12680

      alarm 39 минут назад

      хряков всегда тянуло на голландцев)

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