Хендрикс прилетел на сбор «Спартака» в Дубай. Завтра медосмотр

Полузащитник Йоррит Хендрикс прилетел в Дубай на первый сбор «Спартака», сообщает «Спорт-Экспресс».
Хендрикс станет игроком московского клуба в случае успешного медицинского обследования, которое состоится завтра, 16 января.
- ПСВ достиг договоренности со «Спартаком» по трансферу футболиста.
- По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.
- Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
«На пути к удивительному приключению». Хендрикс вылетел на сбор «Спартака» в Дубай
Источник: «Спорт-Экспресс»