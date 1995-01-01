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    Хендрикс прилетел на сбор «Спартака» в Дубай. Завтра медосмотр

    Полузащитник Йоррит Хендрикс прилетел в Дубай на первый сбор «Спартака», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Хендрикс станет игроком московского клуба в случае успешного медицинского обследования, которое состоится завтра, 16 января.

    • ПСВ достиг договоренности со «Спартаком» по трансферу футболиста.
    • По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.
    • Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

    «На пути к удивительному приключению». Хендрикс вылетел на сбор «Спартака» в Дубай

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4105

      Гавроша 19 минут назад

      Повезло ПСВ балласт сбросить!!!

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      Рейтинг: +7826

      Литейный4 33 минуты назад

      Только свиньи могут купить безтолкового игрока. Гыгыгы

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