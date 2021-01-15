Хендрикс прилетел на сбор «Спартака» в Дубай. Завтра медосмотр

Полузащитник Йоррит Хендрикс прилетел в Дубай на первый сбор «Спартака», сообщает «Спорт-Экспресс».

Хендрикс станет игроком московского клуба в случае успешного медицинского обследования, которое состоится завтра, 16 января.

ПСВ достиг договоренности со «Спартаком» по трансферу футболиста.

По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.

Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

«На пути к удивительному приключению». Хендрикс вылетел на сбор «Спартака» в Дубай