«На пути к удивительному приключению». Хендрикс вылетел на сбор «Спартака» в Дубай

Полузащитник Йоррит Хендрикс вылетел в Дубай для прохождения медобследования в «Спартаке».

«На пути к удивительному приключению», – написал Хендрикс в инстаграме.

ПСВ достиг договоренности со «Спартаком» по трансферу футболиста.

По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.

Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

Хендрикс пройдет медобследование в «Спартаке» 16 января