«На пути к удивительному приключению». Хендрикс вылетел на сбор «Спартака» в Дубай

=На пути к удивительному приключению=
К пожиранию желудей под ДУбаем?)
Полузащитник Йоррит Хендрикс вылетел в Дубай для прохождения медобследования в «Спартаке».
«На пути к удивительному приключению», – написал Хендрикс в инстаграме.
- ПСВ достиг договоренности со «Спартаком» по трансферу футболиста.
- По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.
- Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
Хендрикс пройдет медобследование в «Спартаке» 16 января