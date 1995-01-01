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    «На пути к удивительному приключению». Хендрикс вылетел на сбор «Спартака» в Дубай

    Полузащитник Йоррит Хендрикс вылетел в Дубай для прохождения медобследования в «Спартаке».

    «На пути к удивительному приключению», – написал Хендрикс в инстаграме.

    • ПСВ достиг договоренности со «Спартаком» по трансферу футболиста.
    • По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.
    • Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

    Хендрикс пройдет медобследование в «Спартаке» 16 января

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Хендрикса

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2297

      Бомбардиръ 35 минут назад

      =На пути к удивительному приключению=

      К пожиранию желудей под ДУбаем?)

      1
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      Рейтинг: +6981

      NewLife 51 минуту назад

      Авантюр нам только не хватает, но по-голландски avontuur это действительно приключение. Тиль в экономи летал, а этот биснесом))

      0
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      Рейтинг: +7784

      Литейный4 54 минуты назад

      Очередной неликвид присоединяется к другим подобным в мазутном проекте. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +6981

      NewLife > Литейный4 46 минут назад

      Какой же он неликвид, если мы его купили. А вот у вас никто не хочет покупать, пока не вылечат чесотку, ни зюбу, ни Кузяева, ни Лунева, ни даже Дриусси, который мается не на своей позиции -вот действительно неликвиды.

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