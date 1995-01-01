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    Хендрикс пройдет медобследование в «Спартаке» 16 января

    Стало известно, когда полузащитник Йоррит Хендрикс пройдет медобследование в «Спартаке». Вчера, 12 января, ПСВ объявил о договоренности с московским клубом по трансферу футболиста.

    «Хендрикс станет игроком «Спартака» в случае успешного медицинского обследования, которое пройдет в Дубае. Вероятно, оно состоится 16 января», – приводит слова директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова ТАСС.

    • По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.
    • Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7748

      Литейный4 44 минуты назад

      Вляпавшись в свинарник только испоганил фамилию великого гитариста. Гыгыгы

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