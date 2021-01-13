Хендрикс пройдет медобследование в «Спартаке» 16 января

Стало известно, когда полузащитник Йоррит Хендрикс пройдет медобследование в «Спартаке». Вчера, 12 января, ПСВ объявил о договоренности с московским клубом по трансферу футболиста.

«Хендрикс станет игроком «Спартака» в случае успешного медицинского обследования, которое пройдет в Дубае. Вероятно, оно состоится 16 января», – приводит слова директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова ТАСС.

По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.

Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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