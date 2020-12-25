Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Хендрикс – о «Спартаке»: «Жду приключений в топ-клубе с серьезной конкуренцией»

    Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс высказался о переходе в «Спартак».

    «ПСВ, его сотрудники и болельщики навсегда останутся в моем сердце. Ухожу с этой мыслью.

    С нетерпением жду новых приключений в топ-клубе в условиях серьезной конкуренции», – приводит слова Хендрикса пресс-служба ПСВ.

    • ПСВ достиг договоренности со «Спартаком» по трансферу футболиста.
    • По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.
    • Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ПСВ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:59
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: -83

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 25 минут назад

      Спартак покупает хороших игроков меньше мульта,а бомжатник лазурный за зулусов малкамов по 40 млн евро выкидывает( не свои не жалко) и позорит Россию в ЛЧ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10690

      JTherry 40 минут назад

      болельщики ПСВ о Хендриксе отзываются хорошо, с благодарностью за игру в клубе...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4581

      Puddle 1 час назад

      Он еще не знает, какие приключения его ждут! Гы-гы-гы!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +316

      Roma56 > Puddle 30 минут назад

      Что есть, то есть, к сожалению... риски что презедун арнольдыч опять че нить в голове своей придумает и кого нить уволит существуют на постоянной основе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14815

      vladimir-7 1 час назад

      Удачная покупка, игрок стоит 4 млн. евро, а спартак купит супер-игрока
      за 700 тыс. евро.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +316

      Roma56 > vladimir-7 21 минуту назад

      согласен за 700 норм, главное чтобы со здоровьем не вылезло неожиданных моментов как у Шюрле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9979

      ilichkadr 1 час назад

      Изначально подумалось, что потомок великого гитариста Дж. Хендрикса, но цвет лица развеял мои предположения.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81923
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru