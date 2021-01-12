Хендрикс – о «Спартаке»: «Жду приключений в топ-клубе с серьезной конкуренцией»

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс высказался о переходе в «Спартак».
«ПСВ, его сотрудники и болельщики навсегда останутся в моем сердце. Ухожу с этой мыслью.
С нетерпением жду новых приключений в топ-клубе в условиях серьезной конкуренции», – приводит слова Хендрикса пресс-служба ПСВ.
- ПСВ достиг договоренности со «Спартаком» по трансферу футболиста.
- По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.
- Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
Источник: официальный сайт ПСВ