Хендрикс – о «Спартаке»: «Жду приключений в топ-клубе с серьезной конкуренцией»

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс высказался о переходе в «Спартак».

«ПСВ, его сотрудники и болельщики навсегда останутся в моем сердце. Ухожу с этой мыслью.

С нетерпением жду новых приключений в топ-клубе в условиях серьезной конкуренции», – приводит слова Хендрикса пресс-служба ПСВ.