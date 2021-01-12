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  • Хендрикс – о «Спартаке»: «Жду приключений в топ-клубе с серьезной конкуренцией»

Хендрикс – о «Спартаке»: «Жду приключений в топ-клубе с серьезной конкуренцией»

12 января 2021, 20:59
15

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс высказался о переходе в «Спартак».

«ПСВ, его сотрудники и болельщики навсегда останутся в моем сердце. Ухожу с этой мыслью.

С нетерпением жду новых приключений в топ-клубе в условиях серьезной конкуренции», – приводит слова Хендрикса пресс-служба ПСВ.

  • ПСВ достиг договоренности со «Спартаком» по трансферу футболиста.
  • По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.
  • Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

Источник: официальный сайт ПСВ
Голландия. Эредивизие Россия. Премьер-лига Спартак ПСВ Хендрикс Йоррит
Комментарии (15)
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ilichkadr
1610475351
Изначально подумалось, что потомок великого гитариста Дж. Хендрикса, но цвет лица развеял мои предположения.
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vladimir-7
1610475763
Удачная покупка, игрок стоит 4 млн. евро, а спартак купит супер-игрока за 700 тыс. евро.
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JTherry
1610477916
болельщики ПСВ о Хендриксе отзываются хорошо, с благодарностью за игру в клубе...
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mutabor0992
1610484596
А без приключений никак???
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paracetamol
1610515288
Жаль с Зенитом у тебя не придется свидеться в этом сезоне, а то были бы тебе приключения. Незабываемые, на всю жисть!
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Axe111
1610515387
))))))))))))))
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Вальдемар IV
1610528929
топ клуб который даже в ле не может пробиться
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zigbert
1610547712
Приключений не потребуется если будет надежная игра.
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