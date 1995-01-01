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    «Матч ТВ»: «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч

    Стало известно, во сколько обойдется «Спартаку» покупка полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.

    По информации «Матч ТВ», сумма сделки составит около 700 тысяч евро.

    Ранее сообщалось, что 25-летний голландец подпишет контракт со «Спартаком» не позднее понедельника. В клубе подтвердили, что договоренность о трансфере уже достигнута, осталось дождаться прохождения медобследования и его результатов.

    • Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ.
    • На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +573

      rammax fcsm 1 час назад

      Белый голландец????? НЕВЕРОЯТНО!!!! А такое бывает???

      0
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      Рейтинг: +10546

      Persona_non_Grata > rammax fcsm 16 минут назад

      " — Оказывается, белые вороны ещё существуют.
      — В природе это большая редкость, но, по счастью, у нас есть.
      — По счастью, у вас есть " ( хф Гараж ) . ))))))))

      0
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      Рейтинг: +10546

      Persona_non_Grata 3 часа назад

      Что то как то сомнительно - при рыночной стоимости в 4 млн , купим за 700 тыс ? Слабо верится , обычно происходит наоборот (((

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      Рейтинг: +49

      Bulat Sultanov > Persona_non_Grata 3 часа назад

      Совсем не смыслишь в футболе? У него контракт летом заканчивается

      0
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      Рейтинг: +10546

      Persona_non_Grata > Bulat Sultanov 2 часа назад

      Совсем не знаешь Спартаковскую " кухню " - для нас это не характерно , потому и удивлен ! )))

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      Рейтинг: +10600

      JTherry > Persona_non_Grata 2 часа назад

      за Хендрикса: сумма трансфера - 500 тыс. евро, ЗП - 1,2 лимона в год, агентские выплаты - 10% от суммы ЗП...

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      Рейтинг: +10546

      Persona_non_Grata > JTherry 20 минут назад

      Нууу... тогда поживем - увидим чем дело закончится , а я то всё надеюсь и верю , хотя... - мы всех истинных схем и дел не знаем , ну не идиоты же там , а значит " простой навар имеют " )))

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