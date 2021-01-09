«Матч ТВ»: «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч

Стало известно, во сколько обойдется «Спартаку» покупка полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.

По информации «Матч ТВ», сумма сделки составит около 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что 25-летний голландец подпишет контракт со «Спартаком» не позднее понедельника. В клубе подтвердили, что договоренность о трансфере уже достигнута, осталось дождаться прохождения медобследования и его результатов.