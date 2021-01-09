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  • «Спартак» подтвердил наличие договоренности о трансфере опорника ПСВ Хендрикса

«Спартак» подтвердил наличие договоренности о трансфере опорника ПСВ Хендрикса

9 января 2021, 18:16
23

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб действительно согласовал переход полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.

«Договоренности между клубами и игроком достигнуты. Заключение сделки зависит от медосмотра», – сказал Фетисов.

Ранее сообщалось, что 25-летний голландец подпишет контракт со «Спартаком» не позднее понедельника.

  • Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ.
  • На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак ПСВ Хендрикс Йоррит
Комментарии (23)
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ivany4
1610206543
Судя по всему Крал уходит. За его отступные накупят "много" но средненьких.)) А "Ярик" вообще то числится защитником. Интересно, с Тедом вопрос согласован, или как всегда??
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серега кашин
1610206776
значит скорее всего не перейдет
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derrik2000
1610207934
Вот что пишут о нём на Телеграм-каналах": "В феврале Йоритту будет 26 лет. Вечно подающий надежды воспитанник ПСВ, так и не стал звездой в Нидерландах. Весной и летом, за год до истечения контракта, его предлагали всем за 2,2-3 В России, когда парень был "на пике" его хотел купить ЦСКА, а недавно он был в шорт-листе "Динамо". Забавно, что так и не ставший игроком "Спартака" Сангаре, вытеснил из основы ПСВ именно Хендрикса, который теперь может перейти в "Спартак". Славная ирония....Выводы делайте сами. "плюсы" : цепкий, много бегает/двигается без мяча, умеет и любит играть в пас "минусы" : не забивной, травматичный, дриблинг Последние два года игра парня - сплошная деградация, без какого либо прогресса в игре. Кстати, они с Гусом Тилем пользуются услугами одного агентства - "Май Манеро". Если этот трансфер состоится, то я поставлю за него Попову жирный тройбан с минусом. Почему не двойку - игрок переходит за полгода до истечения контракта за небольшие деньги. В остальном это вариант не для больших задач."
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gren11
1610209425
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе. Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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oyabun
1610209439
С подобными "Супертрансферами" так и будем бултыхаться в таблице на местах с 3 по 7-е. Я не понимаю, в чем цель руководства?
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NewLife
1610215902
Опять Тиля купили по фамилии Хендриксен))
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