«Спартак» подтвердил наличие договоренности о трансфере опорника ПСВ Хендрикса

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб действительно согласовал переход полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.
«Договоренности между клубами и игроком достигнуты. Заключение сделки зависит от медосмотра», – сказал Фетисов.
Ранее сообщалось, что 25-летний голландец подпишет контракт со «Спартаком» не позднее понедельника.
- Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ.
- На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»