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    «Спартак» подтвердил наличие договоренности о трансфере опорника ПСВ Хендрикса

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб действительно согласовал переход полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.

    «Договоренности между клубами и игроком достигнуты. Заключение сделки зависит от медосмотра», – сказал Фетисов.

    Ранее сообщалось, что 25-летний голландец подпишет контракт со «Спартаком» не позднее понедельника.

    • Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ.
    • На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии34
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      Рейтинг: +10

      zago67 19 минут назад

      bit.ly/38qRK6D - Крутяк

      0
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      Рейтинг: +6906

      NewLife 49 минут назад

      Опять Тиля купили по фамилии Хендриксен))

      0
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      Рейтинг: +19029

      silver29 1 час назад

      Честно говоря не впечатлил (((( согласен, вроде убрали цорна и газизова, а мусор продолжаем покупать по рублю за десяток ((((

      3
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      ...
      Рейтинг: +10546

      Persona_non_Grata > silver29 14 минут назад

      Моё мнение чуть ниже , впрочем не претендую на интерес к нему )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26276

      oyabun 2 часа назад

      С подобными "Супертрансферами" так и будем бултыхаться в таблице на местах с 3 по 7-е. Я не понимаю, в чем цель руководства?

      2
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      ...
      Рейтинг: +10546

      Persona_non_Grata > oyabun 2 часа назад

      Да ладно - надеюсь , это не основная трансферная цель и если игрока стоимостью в 4 млн возьмем за 700 тыс , нормально даже с экономической точки зрения - не заиграет , продадим и ничего не потеряем , заиграет - либо займет место в составе , либо тупо денег срубим . Никто же не говорит , что это игрок в основу , думаю основные покупки еще впереди . ( но это с моей точки зрения , а как оно будет - хз ... )

      3
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      Рейтинг: +13752

      derrik2000 > oyabun 2 часа назад

      Цель руководства клуба в том, чтобы побольше землицы около стадиона освоить под жилищное строительство и "офисную деревню".

      0
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      ...
      Рейтинг: +2573

      neim > oyabun 2 часа назад

      Интересно, как ты будущее место команды определяешь, по направлению ветра ? И по чему не 2-е или 8-е, а именно с 3-го по 7-е ? )))

      0
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      Рейтинг: +26276

      oyabun > neim 1 час назад

      Ну чего придираешься к словам? Я ж не гадалка и не Нострадамус. Так примерно сказал. Донести хотел, что с подобными трансферами однозначно не 1-е место светит. А какое конкретно - выбирай сам. ))

      4
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      Рейтинг: +10546

      Persona_non_Grata > oyabun 6 минут назад

      Нам если и засветит , то только если инфа про вливания Аликперова не будут уткой и если " подует ветер перемен " в РФС , как впрочем и " чуть " повыше . С другой стороны - будь реалистом , нам сейчас ГЛОБАЛЬНО нет оснований претендовать на первое место , а этот трансфер , как я уже писал , надеюсь не показателен , жду нормального усиления , а так - нам Зениту будет тяжело составить конкуренцию и это с учетом , что у них тоже тренер " не от Бога " .

      0
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      Рейтинг: +9

      gren11 2 часа назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
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      Рейтинг: +13752

      derrik2000 3 часа назад

      Вот что пишут о нём на Телеграм-каналах":

      "В феврале Йоритту будет 26 лет. Вечно подающий надежды воспитанник ПСВ, так и не стал звездой в Нидерландах.
      Весной и летом, за год до истечения контракта, его предлагали всем за 2,2-3
      В России, когда парень был "на пике" его хотел купить ЦСКА, а недавно он был в шорт-листе "Динамо".

      Забавно, что так и не ставший игроком "Спартака" Сангаре, вытеснил из основы ПСВ именно Хендрикса, который теперь может перейти в "Спартак". Славная ирония....Выводы делайте сами.

      "плюсы" : цепкий, много бегает/двигается без мяча, умеет и любит играть в пас
      "минусы" : не забивной, травматичный, дриблинг

      Последние два года игра парня - сплошная деградация, без какого либо прогресса в игре.
      Кстати, они с Гусом Тилем пользуются услугами одного агентства - "Май Манеро".

      Если этот трансфер состоится, то я поставлю за него Попову жирный тройбан с минусом.
      Почему не двойку - игрок переходит за полгода до истечения контракта за небольшие деньги. В остальном это вариант не для больших задач."

      3
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      ...
      Рейтинг: +26276

      oyabun > derrik2000 2 часа назад

      Спасибо за информацию. Жаль если купим очередное дерьмо.

      1
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      Рейтинг: +13752

      derrik2000 > oyabun 2 часа назад

      К этому всё идёт... (((

      1
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      ...
      Рейтинг: +5384

      "supermax" > oyabun 2 часа назад

      у нас трансферами занимаются какие-то феноменальные люди...лишь бы кого подписать

      2
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      Рейтинг: +26276

      oyabun > "supermax" 2 часа назад

      Надеюсь, что все таки Это не возьмут. Надо же помнить про лимит на легов. Роша возвращается, он уже восьмой лег. Куда еще этого?

      0
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      ...
      Рейтинг: +13752

      derrik2000 > oyabun 2 часа назад

      И чем тедескину Тимофеев не угодил??
      Плюсы:
      1. Свой, уже "законтрактченный" ))
      2. Очень хорошо провёл в Ахмаде осенний отрезок чемпионата.

      Минусы:
      1. Российский игрок, а нам подавай хоть хавно, но из-за бугра.

      0
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      ...
      Рейтинг: +26276

      oyabun > derrik2000 2 часа назад

      Знаешь, то же самое я бы сказал и про Рассказова, Мирзова - всё лучше чем этот ноунейм.

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      Рейтинг: +5384

      "supermax" > oyabun 2 часа назад

      про него вообще забывать начал пока не стала появляться инфа, что он возвращается...вот еще фрукт на нашу голову...ахаха)) ну посмотрим....вдруг покажет себя еще, хотя мне в это уже не верится

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      Рейтинг: +13752

      derrik2000 > oyabun 2 часа назад

      Не. )))
      Рассказова и Мирзова - не по позиции, конечно - я бы не стал сравнивать с тем, как влияет Тимофеев, в отличие от тобой упомянутых, на игру и результаты команды.
      Хотя Мирзов-то, конечно, в Химках - ТОП ))), но он - нападающий, а нападающий ОБЯЗАН ЗАБИВАТЬ, а не кучами 1000-процентные моменты транжирить, как этот бородастенький!

      0
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      ...
      Рейтинг: +26276

      oyabun > derrik2000 2 часа назад

      А кто не "транжирит моменты"? Понсе с Ларссоном? Тоже кучу не реализуют. Такова стезя форвардов - 10 мимо, 1 забил. По крайней мере Мирзов по-любому лучше в нападении чем Кутепов. ))

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      Рейтинг: +26276

      oyabun > "supermax" 2 часа назад

      Имхо, только моё мнение, но я еще пока верю в этих двоих. )

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      Рейтинг: +13752

      derrik2000 > oyabun 2 часа назад

      Понсе и Ларссона я вообще не считаю за нападающих команды, которая ставит цель более менее успешно сыграть в еврокубках.
      Равно как и Соболева, который, перейдя в Спартак, совсем "обнулился".
      По моему мнению, сейчас в Спартаке НЕТ нападающих, способных решать большие задачи.

      0
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      ...
      Рейтинг: +26276

      oyabun > derrik2000 2 часа назад

      Принимай то что есть. Покупать как в Зените игроков по 30-40 млн. в Спартаке никто не будет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10546

      Persona_non_Grata > oyabun 2 часа назад

      Полностью согласен - в центр нужны сильные игроки - образующий разыгрывающий ( желательно с хорошим ударом ) + хороший разрушитель . Тимофеев ну может и не плохой игрок , но ему еще расти и расти и чье место он должен занять - Крала ? Зобнина ? Ну разве что на позицию Бакаева , а туда я бы все же попробовал Мирзова ( одного плана игроки ) Отсюда вывод - Тимофеев игрок замены , а оно ему надо ? а на основу он потянет ? - не уверен ...

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      Рейтинг: +13752

      derrik2000 > oyabun 2 часа назад

      А зачем покупать за 30-40 млн евро?
      Не коммерсанты же в основном в клубе?
      Вопрос-то в другом.
      У команды нет своего стиля и поэтому покупают всё то, что можно купить и желательно за "дальним бугром".
      А зачем купили. какой игровой стиль будет у команды с этими приобретёнными игроками, да и будет ли он вообще, этот стиль - всем до лампочки.

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      ...
      Рейтинг: +10546

      Persona_non_Grata > oyabun 2 часа назад

      По поводу Рассказова тоже не всё ясно - места крайних заняты и сможет ли он выиграть конкуренцию ? Но вот замены у нас там практически нет - Ещенко моложе не становится и на него рассчитывать не приходится , а Рассказов до травмы уже смотрелся не плохо . Вывод - игрок нужный и пусть доказывает свою состоятельность , если конечно способен и хочет играть , а не сидеть на скамейке

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      ...
      Рейтинг: +10546

      Persona_non_Grata > derrik2000 2 часа назад

      Ну слава Богу , что стиль поменялся по отношению к тошнотворной Кононовской игре , да - проблем в игре много , но спрашивать с Тедеско можно только : 1 - по результату ( а он на сегодня 3-е место , что совсем не плохо для самой молодой команды лиги и учитывая проблемы состава и скамейки и 2 - конечно укрепив конкретно состав ну и опять же скамейку запасных . Остальное - от лукавого . Займет по итогам года место в числе призеров и никто " не бросит в него камень " .

      0
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      ...
      Рейтинг: +26276

      oyabun > derrik2000 1 час назад

      О "стиле" команды сейчас говорить вообще неуместно. Во-первых, очень молодая. А во-вторых, все ждут лета, когда будет новый тренер и будет строить "свою" команду. А сейчас увы "безвременье", отсюда и подобные возможные трансферы и полная непонятка что творит руководство.

      0
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      Рейтинг: +5607

      серега кашин 3 часа назад

      значит скорее всего не перейдет

      1
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      Рейтинг: +7109

      ivany4 3 часа назад

      Судя по всему Крал уходит.
      За его отступные накупят "много" но средненьких.))
      А "Ярик" вообще то числится защитником.
      Интересно, с Тедом вопрос согласован, или как всегда??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5384

      "supermax" > ivany4 2 часа назад

      а есть ли смысл с ним согласовывать? он все-равно уйдет же...опять новый тренер...и вообще все по-новой...з.а.и.п.а.л.о

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      ...
      Рейтинг: +10546

      Persona_non_Grata > "supermax" 2 часа назад

      Не торопись - еще не лето ...

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      Рейтинг: +4559

      Puddle 3 часа назад

      Новый дезеув! Гы-гы-гы

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