«Спартак» подтвердил наличие договоренности о трансфере опорника ПСВ Хендрикса

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб действительно согласовал переход полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.

«Договоренности между клубами и игроком достигнуты. Заключение сделки зависит от медосмотра», – сказал Фетисов.

Ранее сообщалось, что 25-летний голландец подпишет контракт со «Спартаком» не позднее понедельника.