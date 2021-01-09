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  • Voetbal International: полузащитник ПСВ Хендрикс в ближайшие дни перейдет в «Спартак»

Voetbal International: полузащитник ПСВ Хендрикс в ближайшие дни перейдет в «Спартак»

9 января 2021, 16:58
15

Опорный хавбек ПСВ Йоррит Хендрикс продолжит карьеру в России.

По информации Voetbal International, не позднее понедельника 25-летний голландец подпишет контракт со «Спартаком».

В связи с этим полузащитник не включен в заявку команды из Эйндховена на воскресный матч с «Аяксом».

Сумма трансфера пока неизвестна, но она не будет большой, поскольку у игрока летом истекало соглашение с клубом.

  • Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ.
  • На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
  • Рыночная стоимость футболиста – 4 миллиона евро.

Источник: Voetbal International

Голландский футбольный еженедельный журнал, основанный в 1965 году. Старейший футбольный журнал страны. Тираж – 800 тысяч экземпляров.

Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак ПСВ Хендрикс Йоррит
Комментарии (15)
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derrik2000
1610202591
Летом 2019-го им ЦСКА интересовалось.
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vladimir-7
1610202764
Мало информации об игроке.
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Рубинище
1610202995
статистика никакущая, как у защитников.
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derrik2000
1610203291
Посмотрел четыре нарезки матчей с его участием. Ничего особенного. Да и, судя по тому, что видел, ни разу не опорный полузащитник, как его Трансфермаркет расписывает, вернее, опорник-то он, может быть, и опорник, но только для голландского футбола. Удар так себе, такие же и длинные передачи. Не атлет, что немаловажно, а что-то навроде Крали. В общем, надеюсь, что "утка".
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JTherry
1610203811
хз, как относиться к такой инфе - в ПСВ Хендрикса из основы вытеснил Сангаре, ну вы помните) цепкий, с дриблингом, мало забивает, любит играть в пас... был в шорт-листах ЦСКА и Динамо... с Гусом Тилем пользуются одним агентством "Май Манеро"... сумма трансфера небольшая - 500 тыс. евро...
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zigbert
1610204107
Статистика не особенно впечатляющая.
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gren11
1610209443
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе. Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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