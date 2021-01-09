Voetbal International: полузащитник ПСВ Хендрикс в ближайшие дни перейдет в «Спартак»

Опорный хавбек ПСВ Йоррит Хендрикс продолжит карьеру в России.

По информации Voetbal International, не позднее понедельника 25-летний голландец подпишет контракт со «Спартаком».

В связи с этим полузащитник не включен в заявку команды из Эйндховена на воскресный матч с «Аяксом».

Сумма трансфера пока неизвестна, но она не будет большой, поскольку у игрока летом истекало соглашение с клубом.