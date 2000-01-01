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    Voetbal International: полузащитник ПСВ Хендрикс в ближайшие дни перейдет в «Спартак»

    Опорный хавбек ПСВ Йоррит Хендрикс продолжит карьеру в России.

    По информации Voetbal International, не позднее понедельника 25-летний голландец подпишет контракт со «Спартаком».

    В связи с этим полузащитник не включен в заявку команды из Эйндховена на воскресный матч с «Аяксом».

    Сумма трансфера пока неизвестна, но она не будет большой, поскольку у игрока летом истекало соглашение с клубом.

    • Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ.
    • На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
    • Рыночная стоимость футболиста – 4 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Voetbal International

    Голландский футбольный еженедельный журнал, основанный в 1965 году. Старейший футбольный журнал страны. Тираж – 800 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +81888

      zigbert 3 минуты назад

      Статистика не особенно впечатляющая.

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      Рейтинг: +10593

      JTherry 8 минут назад

      хз, как относиться к такой инфе - в ПСВ Хендрикса из основы вытеснил Сангаре, ну вы помните) цепкий, с дриблингом, мало забивает, любит играть в пас... был в шорт-листах ЦСКА и Динамо... с Гусом Тилем пользуются одним агентством "Май Манеро"... сумма трансфера небольшая - 500 тыс. евро...

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      Рейтинг: +13750

      derrik2000 17 минут назад

      Посмотрел четыре нарезки матчей с его участием.
      Ничего особенного.
      Да и, судя по тому, что видел, ни разу не опорный полузащитник, как его Трансфермаркет расписывает, вернее, опорник-то он, может быть, и опорник, но только для голландского футбола.
      Удар так себе, такие же и длинные передачи.
      Не атлет, что немаловажно, а что-то навроде Крали.
      В общем, надеюсь, что "утка".

      1
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      Рейтинг: +2282

      Бомбардиръ 19 минут назад

      Полузащитник Поросей-СВиней Хрюкс найдёт свой дом).

      -1
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      Рейтинг: +10534

      Persona_non_Grata > Бомбардиръ 3 минуты назад

      Это же надо так нажраться , что бы такую херь писать и радоваться !!!

      0
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      Рейтинг: +5501

      Рубинище 22 минуты назад

      статистика никакущая, как у защитников.

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      Рейтинг: +14774

      vladimir-7 26 минут назад

      Мало информации об игроке.

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      Рейтинг: +13750

      derrik2000 28 минут назад

      Летом 2019-го им ЦСКА интересовалось.

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      Рейтинг: +14774

      vladimir-7 > derrik2000 25 минут назад

      ЦСКА это ОН.

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