Voetbal International: полузащитник ПСВ Хендрикс в ближайшие дни перейдет в «Спартак»

Опорный хавбек ПСВ Йоррит Хендрикс продолжит карьеру в России.
По информации Voetbal International, не позднее понедельника 25-летний голландец подпишет контракт со «Спартаком».
В связи с этим полузащитник не включен в заявку команды из Эйндховена на воскресный матч с «Аяксом».
Сумма трансфера пока неизвестна, но она не будет большой, поскольку у игрока летом истекало соглашение с клубом.
- Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ.
- На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
- Рыночная стоимость футболиста – 4 миллиона евро.
Источник: Voetbal International
Голландский футбольный еженедельный журнал, основанный в 1965 году. Старейший футбольный журнал страны. Тираж – 800 тысяч экземпляров.