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    Черчесов – о матче со Словенией в Сочи: «При выборе арены было важно учитывать климатические условия»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выбор стадиона «Фишт» в Сочи для проведения матча второго тура отбора к ЧМ-2022 против Словении.

    «Сегодня Российский футбольный союз объявил место проведения первого домашнего матча сборной в 2021 году. Сыграем со Словенией на хорошо уже нам знакомом стадионе «Фишт».

    Если вы помните, перед Кубком Конфедераций мы проводили там контрольный матч с Бельгией, в рамках Лиги наций встречались с Турцией, ну а игра чемпионата мира с Хорватией и вовсе памятна российским болельщикам.

    Март – специфический месяц, и по понятным причинам при выборе арены было важно учитывать и климатические условия. Также сейчас занимаемся логистикой проведения всего мартовского сбора, ведь помимо встречи со Словенией сборной предстоят два выездных поединка – на Мальте и в Словакии. Нужно всe тщательно продумать с учетом довольно большого количества перелетов», – сказал Черчесов.

    • Россия сыграет со Словенией 27 марта в 17:00 мск.
    • Матч с Мальтой состоится 24 марта, со Словакией – 30 марта.

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    Источник: Телеграм-канал сборной России

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