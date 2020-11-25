ФИФА назвала претендентов на премию Пушкаша

ФИФА опубликовала список претендентов на премию Пушкаша, вручаемую за лучший гол года.
Список номинантов: Ширли Круз (женская сборная Коста-Рики), Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»), Джордан Флорес («Дандолк»), Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес»), Софи Ингл (женская команда «Челси»), Златко Юнузович («Зальцбург»), Хломфо Кекана («Мамелоди Сандаунз»), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»), Леонель Киньонес («Макара»), Луис Суарес («Атлетико»), Кэролайн Вейр (женская команда «Манчестер Сити»).
- Церемония The Best-2020 пройдет 17 декабря в онлайн-формате.
- В прошлом году лучшим был признан гол полузащитника «Дебрецена» Даниэль Жори. Сейчас он выступает за «Будафок».
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ФИФА назвала номинантов на приз лучшему игроку года
Источник: Твиттер ФИФА