ФИФА назвала номинантов на приз лучшему игроку года

ФИФА объявила претендентов на награду The Best, которую вручают лучшему футболисту года. В списке – 11 игроков.
Список номинантов:
Тиаго Алькантара
Криштиану Роналду
Кевин Де Брюйне
Роберт Левандовски
Садио Мане
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар
Серхио Рамос
Мохамед Салах
Вирджил ван Дейк.
- Церемония The Best-2020 пройдет 17 декабря в онлайн-формате.
- В прошлом году награду взял форвард «Барселоны» Лионель Месси.
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Источник: Твиттер ФИФА