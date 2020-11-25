Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ФИФА назвала номинантов на приз лучшему игроку года

25 ноября 2020, 12:51
15

ФИФА объявила претендентов на награду The Best, которую вручают лучшему футболисту года. В списке – 11 игроков.

Список номинантов:

Тиаго Алькантара
Криштиану Роналду
Кевин Де Брюйне
Роберт Левандовски
Садио Мане
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар
Серхио Рамос
Мохамед Салах
Вирджил ван Дейк.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер ФИФА
Лига чемпионов Лига Европы Европа Рамос Серхио Месси Лионель Роналду Криштиану Левандовски Роберт Алькантара Тиаго Де Брюйне Кевин Неймар ван Дейк Вирджил Салах Мохамед Мане Садио Мбаппе Килиан
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1606298700
А где Зюба?
Ответить
Skull_Boy
1606298726
Поляк без сомнения и что там делают Месси, Роналду и Дейк, которые провалились тотально
Ответить
I_R_O_N_M_A_N
1606299037
А что там делает неймар - это же не номинация "за наибольшее количество падений в году"...
Ответить
Plyash
1606299525
Что-то много претендентов,можно обойтись пятью-шестью кандидатами.На мой взгляд,лучший в этом году Левандовски.
Ответить
Dgad
1606300959
Левандовский больше всех достоин этой награды..
Ответить
neveldomha
1606307503
Месси то как сюда попал. Или они пожизненно с Роналду в списки лучших включены. Вряд ли кто может из этого списка составить конкуренцию Левандовски в этом году. Ну может быть Де Брюйне.
Ответить
O-Z
1606308275
Левандовски
Ответить
Asbjorn
1606310698
если не выберут Левандовски, то это будет полный абсурд
Ответить
Сергей Свояк
1606318539
Левандовски. Без вариантов.
Ответить
zigbert
1606393643
Левандовски конечно будет наиболее вероятным кандидатом на этот приз.
Ответить
Главные новости
Канчельскис: «Кто говорит, что российский чемпионат сильнее турецкого, не разбирается в футболе»
18:22
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
3
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
4
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
9
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
5
Все новости
Все новости
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
Вчера, 19:50
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
Вчера, 13:09
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
Вчера, 09:11
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
Вчера, 08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
Вчера, 08:23
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
Вчера, 00:41
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:11
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+