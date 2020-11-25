Нойер, Алиссон и Облак – среди претендентов на лучшего вратаря года

ФИФА представила список вратарей, которые претендуют на награду The Best-2020.
В список попали: Алиссон («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Кейлор Навас («ПСЖ»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).
- Церемония The Best-2020 пройдет 17 декабря в онлайн-формате.
- В прошлом году награду получил Алиссон.
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Источник: Твиттер ФИФА