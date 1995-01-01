Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Лига наций. Франция победила Португалию, Испания сыграла вничью в Швейцарии при двух нереализованных пенальти Рамоса и другие результаты

    Сборная Франции возглавила свою группу Лиги наций. Чемпионы мира минимально победили соперников по финалу Евро-2016.

    Н’Голо Канте забил впервые за 356 дней. Это был его первый удар в Лиге наций за сыгранные к моменту гола 556 минут.

    Поль Погба в матче с Португалией четыре раза шел в дрибблинг – столько же, сколько все его партнеры вместе взятые.

    Тимо Вернер в последних пяти матчах забил семь голов. Мануэль Нойер провел 96-ю игру за сборную – это рекорд немецких вратарей.

    Сборная Украины проиграла в Германии все матчи, которые там провела.

    Сборная Испании из последних девяти выездных матчей только в одном сыграла на ноль. Серхио Рамос не реализовал два пенальти.

    Рамос в этом матче семь раз пробил по воротам – столько же, сколько все швейцарцы вместе взятые.

    Лига наций. Лига А. Группа 4. 5-й тур

    Германия – Украина – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Яремчук, 12; 1:1 – Сане, 23; 2:1 – Вернер, 33; 3:1 – Вернер, 64.

    Швейцария – Испания – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фройлер, 26; 1:1 – Морено, 89.

    Удаления: Эльведи, 79 (вторая ж.к.) – нет.

    Лига наций. Лига А. Группа 3. 5-й тур

    Португалия – Франция – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Канте, 54.

    Швеция – Хорватия – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кулушевски, 36; 2:0 – Даниэльсон, 45+2; 2:1 – Даниэльсон, 82 (в свои ворота).

    Календарь лиги А

    Турнирные таблицы лиги А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4282

      dinar7777dinar 8 минут назад

      в целом хохлы сыграли хорого !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80500
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru