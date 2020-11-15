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  • Лига наций. Франция победила Португалию, Испания сыграла вничью в Швейцарии при двух нереализованных пенальти Рамоса и другие результаты

Лига наций. Франция победила Португалию, Испания сыграла вничью в Швейцарии при двух нереализованных пенальти Рамоса и другие результаты

15 ноября 2020, 00:38
3

Сборная Франции возглавила свою группу Лиги наций. Чемпионы мира минимально победили соперников по финалу Евро-2016.

Н’Голо Канте забил впервые за 356 дней. Это был его первый удар в Лиге наций за сыгранные к моменту гола 556 минут.

Поль Погба в матче с Португалией четыре раза шел в дрибблинг – столько же, сколько все его партнеры вместе взятые.

Тимо Вернер в последних пяти матчах забил семь голов. Мануэль Нойер провел 96-ю игру за сборную – это рекорд немецких вратарей.

Сборная Украины проиграла в Германии все матчи, которые там провела.

Сборная Испании из последних девяти выездных матчей только в одном сыграла на ноль. Серхио Рамос не реализовал два пенальти.

Рамос в этом матче семь раз пробил по воротам – столько же, сколько все швейцарцы вместе взятые.

Лига наций. Лига А. Группа 4. 5-й тур

Германия – Украина – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Яремчук, 12; 1:1 – Сане, 23; 2:1 – Вернер, 33; 3:1 – Вернер, 64.

Швейцария – Испания – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фройлер, 26; 1:1 – Морено, 89.

Удаления: Эльведи, 79 (вторая ж.к.) – нет.

Лига наций. Лига А. Группа 3. 5-й тур

Португалия – Франция – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Канте, 54.

Швеция – Хорватия – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кулушевски, 36; 2:0 – Даниэльсон, 45+2; 2:1 – Даниэльсон, 82 (в свои ворота).

Календарь лиги А

Турнирные таблицы лиги А

Источник: Бомбардир.ру
Лига наций Германия. Бундеслига Германия Украина Португалия Франция Швейцария Испания Швеция Хорватия
Комментарии (3)
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dinar7777dinar
1605390489
в целом хохлы сыграли хорого !
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BRO_football
1605393245
Сегодня была суперзаруба между Сан-Марино и Гибралтаром. Уверен, что даже на них было интереснее смотреть, чем на Молдавию и Россию
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zigbert
1605450542
Швейцарцы были близки к победе. Гол забитый испанцами кажется был из "положения вне игры".
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