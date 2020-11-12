Товарищеские матчи. Нидерланды и Испания обменялись голами, Германия победила Чехию и другие результаты

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур провел четвертый матч во главе команды – ноль побед. Единственный мяч у нидерландцев забил Донни ван де Бек.

Игрок «Локомотива» Мацей Рыбус вышел в основе сборной Польши. Немцы победили чехов.

Товарищеские матчи

Португалия – Андорра – 7:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Нету, 8; 2:0 – Паулиньо, 29; 3:0 – Саншеш, 56; 4:0 – Паулиньо, 61; 5:0 – Гарсия, 76 (в свои ворота); 6:0 – Роналду, 85; 7:0 – Фелиш, 88.

Бельгия – Швейцария – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мехмеди, 12; 1:1 – Батшуайи, 49; 2:1 – Батшуайи, 70.

Германия – Чехия – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Вальдшмидт, 13.

Италия – Эстония – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Грифо, 14; 2:0 – Бернардески, 27; 3:0 – Грифо, 75 (с пенальти); 4:0 – Орсолини, 86 (с пенальти).

Нидерланды – Испания – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Каналес, 19; 1:1 – ван де Бек, 47.

Польша – Украина – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Пентек, 40; 2:0 – Модер, 63.