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    Товарищеские матчи. Нидерланды и Испания обменялись голами, Германия победила Чехию и другие результаты

    Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур провел четвертый матч во главе команды – ноль побед. Единственный мяч у нидерландцев забил Донни ван де Бек.

    Игрок «Локомотива» Мацей Рыбус вышел в основе сборной Польши. Немцы победили чехов.

    Товарищеские матчи

    Португалия – Андорра – 7:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Нету, 8; 2:0 – Паулиньо, 29; 3:0 – Саншеш, 56; 4:0 – Паулиньо, 61; 5:0 – Гарсия, 76 (в свои ворота); 6:0 – Роналду, 85; 7:0 – Фелиш, 88.

    Бельгия – Швейцария – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мехмеди, 12; 1:1 – Батшуайи, 49; 2:1 – Батшуайи, 70.

    Германия – Чехия – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Вальдшмидт, 13.

    Италия – Эстония – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Грифо, 14; 2:0 – Бернардески, 27; 3:0 – Грифо, 75 (с пенальти); 4:0 – Орсолини, 86 (с пенальти).

    Нидерланды – Испания – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Каналес, 19; 1:1 – ван де Бек, 47.

    Польша – Украина – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пентек, 40; 2:0 – Модер, 63.

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    Источник: Бомбардир.ру

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