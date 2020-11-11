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    Радимов – о лимите на легионеров: «Уже нельзя приглашать просто так: «Возьмем иностранца, пусть сидит»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что новый лимит на легионеров в РПЛ по схеме «8+17» повысит уровень чемпионата.

    «Такой лимит должен идти в плюс чемпионату. Сейчас все устаканится и команды будут брать легионеров только хорошего уровня. Уже нельзя приглашать просто так: «Возьмем иностранца, пусть сидит». Президент любой команды будет спрашивать – зачем вы взяли легионера, если он у вас не играет?» – приводит слова Радимова «Р-Спорт».

    Семак: «Для меня лимит – зло. Он мешает нашему футболу»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии10
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      Рейтинг: +470

      Rabinovi_ch 51 минуту назад

      Лимит убрать но оставить ограничения на покупку иностранцев.
      Старше 27 лет - не менее 70% игр за сборную в последние 2 года
      Старше от 24 до 26 лет - не менее 50% игр за сборную в последние 2 года
      Старше от 21 до 23 лет - не менее 30% игр за главную сборную или 70% игр за молодежку в последние 2 года
      От 17 до 20 лет - Не менее 50% игр за молодежку раз возрастов за последние 2 года.

      Если игрок не подходит по параметрам, то надо обосновать покупку иностранца.
      От 17 до 21 года например, можно обосновать что он талант и т.д, на вырост.

      И пусть хоть 11 африканцев бегают, главное это игроки высокого класса.

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      Рейтинг: +470

      Rabinovi_ch > Rabinovi_ch 49 минут назад

      В теплице только помидоры хорошо растут, но стоить их вывести на улицу то они гибнут.

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      Рейтинг: +1793

      PAREVG. > Rabinovi_ch 34 минуты назад

      А в сборную из ФНЛ игроков приглашать?

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      Рейтинг: +1793

      PAREVG. 1 час назад

      Вот только это не относится к Зениту (лишнего можно отправить в Сочи), и Локо, грызуну, главное откаты, он тратит не свои деньги, а РЖД, а большинство его трансферов - бесполезны...

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      Рейтинг: +2225

      Derzkiy1 2 часа назад

      убрали бы все лимиты и увидели разницу

      1
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      Рейтинг: +1793

      PAREVG. > Derzkiy1 1 час назад

      Да, сразу увидим разницу - по полю будут бегать 22 мартыхая. Куда проще купить готового игрока из африки, чем воспитать своего.

      0
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      Рейтинг: +1072

      elessar arnor > PAREVG. 1 час назад

      угу, скажите это топ-5 чемпионатам

      2
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      Рейтинг: +1793

      PAREVG. > elessar arnor 1 час назад

      В топ 5 можно подписывать игроков из евросоюза, а целесообразность покупки остальных нужно серьезно аргументировать.
      А у нас, скупают всех подряд, особенно Селюк возит своих рабов.

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      Рейтинг: +470

      Rabinovi_ch > PAREVG. 55 минут назад

      А что мешает использовать этот опыт?

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      Рейтинг: +1793

      PAREVG. > Rabinovi_ch 40 минут назад

      Коррупция, и отсутствие ответственности за провальные трансферы.

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