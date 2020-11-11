Радимов – о лимите на легионеров: «Уже нельзя приглашать просто так: «Возьмем иностранца, пусть сидит»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что новый лимит на легионеров в РПЛ по схеме «8+17» повысит уровень чемпионата.

«Такой лимит должен идти в плюс чемпионату. Сейчас все устаканится и команды будут брать легионеров только хорошего уровня. Уже нельзя приглашать просто так: «Возьмем иностранца, пусть сидит». Президент любой команды будет спрашивать – зачем вы взяли легионера, если он у вас не играет?» – приводит слова Радимова «Р-Спорт».

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