Радимов – о лимите на легионеров: «Уже нельзя приглашать просто так: «Возьмем иностранца, пусть сидит»

Лимит убрать но оставить ограничения на покупку иностранцев.
Старше 27 лет - не менее 70% игр за сборную в последние 2 года
Старше от 24 до 26 лет - не менее 50% игр за сборную в последние 2 года
Старше от 21 до 23 лет - не менее 30% игр за главную сборную или 70% игр за молодежку в последние 2 года
От 17 до 20 лет - Не менее 50% игр за молодежку раз возрастов за последние 2 года.
Если игрок не подходит по параметрам, то надо обосновать покупку иностранца.
От 17 до 21 года например, можно обосновать что он талант и т.д, на вырост.
И пусть хоть 11 африканцев бегают, главное это игроки высокого класса.
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что новый лимит на легионеров в РПЛ по схеме «8+17» повысит уровень чемпионата.
«Такой лимит должен идти в плюс чемпионату. Сейчас все устаканится и команды будут брать легионеров только хорошего уровня. Уже нельзя приглашать просто так: «Возьмем иностранца, пусть сидит». Президент любой команды будет спрашивать – зачем вы взяли легионера, если он у вас не играет?» – приводит слова Радимова «Р-Спорт».
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