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  • Радимов – о лимите на легионеров: «Уже нельзя приглашать просто так: «Возьмем иностранца, пусть сидит»

Радимов – о лимите на легионеров: «Уже нельзя приглашать просто так: «Возьмем иностранца, пусть сидит»

11 ноября 2020, 14:17
10

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что новый лимит на легионеров в РПЛ по схеме «8+17» повысит уровень чемпионата.

«Такой лимит должен идти в плюс чемпионату. Сейчас все устаканится и команды будут брать легионеров только хорошего уровня. Уже нельзя приглашать просто так: «Возьмем иностранца, пусть сидит». Президент любой команды будет спрашивать – зачем вы взяли легионера, если он у вас не играет?» – приводит слова Радимова «Р-Спорт».

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Селюк: «Цена на футболистов «Ростова» запредельная, а на деле – мыльный пузырь. Пора убирать лимит»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (10)
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Derzkiy1
1605093869
убрали бы все лимиты и увидели разницу
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PAREVG.
1605095213
Вот только это не относится к Зениту (лишнего можно отправить в Сочи), и Локо, грызуну, главное откаты, он тратит не свои деньги, а РЖД, а большинство его трансферов - бесполезны...
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Rabinovi_ch
1605098305
Лимит убрать но оставить ограничения на покупку иностранцев. Старше 27 лет - не менее 70% игр за сборную в последние 2 года Старше от 24 до 26 лет - не менее 50% игр за сборную в последние 2 года Старше от 21 до 23 лет - не менее 30% игр за главную сборную или 70% игр за молодежку в последние 2 года От 17 до 20 лет - Не менее 50% игр за молодежку раз возрастов за последние 2 года. Если игрок не подходит по параметрам, то надо обосновать покупку иностранца. От 17 до 21 года например, можно обосновать что он талант и т.д, на вырост. И пусть хоть 11 африканцев бегают, главное это игроки высокого класса.
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Hektor 84
1605167837
Ну да конечно! Так как в сините, если что отправим в Сочи! Миллер когда ты уже обратишь внимание на дарование по фамилии Буланов? Назначь его главным тренером зенита! По угораем вместе)))
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