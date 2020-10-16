Бувач: «Не уверен, что лимит на легионеров помогает русским игрокам стать лучше»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач высказался о влиянии лимита легионеров в РПЛ на трансферную политику клуба.

– Когда рассматриваете потенциальных новичков, для вас принципиально – из России игрок или нет?

– Эх, честно говоря, должно быть все равно. Но, учитывая лимит... Конечно, не все равно. Мы всегда должны думать о том, сколько россиян в «Динамо».

– Судя по всему, вы явно не фанат лимита на легионеров...

– «Лимит» – это уже плохое слово. Я не люблю его. Ограничения редко идут на пользу. Когда тебе говорят «нельзя» – что в этом хорошего? Но в лиге все в равных условиях, поэтому я не жалуюсь.

С другой стороны, если лимит помогает русским игрокам стать лучше... Тогда в нем есть смысл. Только я не уверен, что помогает...

– Было такое, что вы хотели купить в «Динамо» русского игрока, который объективно стоит, скажем, 3 миллиона евро. А вам говорят: «Хорошо, но мы готовы отдать его минимум за 6».

– Да конечно было... Вы правильно говорите – цены на игроков с паспортом РФ завышают.