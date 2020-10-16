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  • Бувач: «Не уверен, что лимит на легионеров помогает русским игрокам стать лучше»

Бувач: «Не уверен, что лимит на легионеров помогает русским игрокам стать лучше»

16 октября 2020, 17:34
25

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач высказался о влиянии лимита легионеров в РПЛ на трансферную политику клуба.

– Когда рассматриваете потенциальных новичков, для вас принципиально – из России игрок или нет?

– Эх, честно говоря, должно быть все равно. Но, учитывая лимит... Конечно, не все равно. Мы всегда должны думать о том, сколько россиян в «Динамо».

– Судя по всему, вы явно не фанат лимита на легионеров...

– «Лимит» – это уже плохое слово. Я не люблю его. Ограничения редко идут на пользу. Когда тебе говорят «нельзя» – что в этом хорошего? Но в лиге все в равных условиях, поэтому я не жалуюсь.

С другой стороны, если лимит помогает русским игрокам стать лучше... Тогда в нем есть смысл. Только я не уверен, что помогает...

– Было такое, что вы хотели купить в «Динамо» русского игрока, который объективно стоит, скажем, 3 миллиона евро. А вам говорят: «Хорошо, но мы готовы отдать его минимум за 6».

– Да конечно было... Вы правильно говорите – цены на игроков с паспортом РФ завышают.

  • Бувач работает в «Динамо» с февраля 2020 года.
  • Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8 легионеров + 17 россиян» без ограничений на поле.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Бувач Желько
Комментарии (25)
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paracetamol
1602859301
Зато помогает зарабатывать больше!
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Ганнибал Лектор
1602860647
Лимит пролоббирован агентами и прочим жульем. С лимитом откровенная бездарь будет числиться, а иногда и играть в клубах РПЛ. И получать за это миллионы.
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Play
1602861444
Лимит помогает российским игрокам и их агентам зарабатывать больше и убивает конкурентную среду, и ничего больше он не делает.
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Axe111
1602861472
Им ничто не поможет! Ну а лимит это вообще бред собачий!!!
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sochi-2013
1602862585
Надо ввести КТУ. Единственный способ расшевелить это болото! "КТУ позволяет наряду с общими результатами труда коллектива учитывать личный вклад каждого работника в их достижение"
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alefreddy
1602863630
Лимит раздувает цены на игроков с паспортом РФ и конкуренцию потому у нас слабый чемпионат
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FanatSerj
1602864050
один лимит хорошо, но два лимита ещё лучше, введите лимит ЗП паспортисту максимум 0,5 евро ляма в год, причем до 21 лет можно и по меньше и посмотрим как они забегают и в Европу захотят, а прогрессировать не будешь в Европу не возьмут и ЛЕ станет важной, а ЛЧ тем более, а то деньги за посредственность получают. Смешно в этом году было с Кузей - "всё уезжаю в Европу, в жопу Зенит", а оказалось он там никому не нужен даже в чемпионшипе и приполз обратно как миленький )))
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Retiremen_VMF
1602868995
Желько, ребенок честное слово. При чем тут улучшенья, Желько? Тут бешенные деньги, а он об улучшении. Ты еще не совсем понял куда пришел. Стоимость того или иного игрока и гарантия его покупки мягко говоря не совсем зависит от его таланта. Это зависит только от того, кто сколько за этот трансфер получит бонусов. Здесь ни кто просто так и не пукнет. Ну за очень редким исключение, когда наверное команда борется за чемпионство или играет на высоком уровне в Европе, тогда может личная выгода не учитывается, но и про улучшения футбола в России тут речи не идет.
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СвинкаСправедливости
1602869326
Нам нужен лимит, иначе РПЛ превратится в золотую жилу для всяких Селюков, которые пачками будут привозить всяких игрочишек всяким командам-однодневкам.
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Владислав Vlad
1602894480
Всё верно говорит. Лишение конкуренции приводит к деградации.
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