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    Бувач: «Не уверен, что лимит на легионеров помогает русским игрокам стать лучше»

    Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач высказался о влиянии лимита легионеров в РПЛ на трансферную политику клуба.

    – Когда рассматриваете потенциальных новичков, для вас принципиально – из России игрок или нет?

    – Эх, честно говоря, должно быть все равно. Но, учитывая лимит... Конечно, не все равно. Мы всегда должны думать о том, сколько россиян в «Динамо».

    – Судя по всему, вы явно не фанат лимита на легионеров...

    – «Лимит» – это уже плохое слово. Я не люблю его. Ограничения редко идут на пользу. Когда тебе говорят «нельзя» – что в этом хорошего? Но в лиге все в равных условиях, поэтому я не жалуюсь.

    С другой стороны, если лимит помогает русским игрокам стать лучше... Тогда в нем есть смысл. Только я не уверен, что помогает...

    – Было такое, что вы хотели купить в «Динамо» русского игрока, который объективно стоит, скажем, 3 миллиона евро. А вам говорят: «Хорошо, но мы готовы отдать его минимум за 6».

    – Да конечно было... Вы правильно говорите – цены на игроков с паспортом РФ завышают.

    • Бувач работает в «Динамо» с февраля 2020 года.
    • Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8 легионеров + 17 россиян» без ограничений на поле.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8662

      paracetamol 14 минут назад

      Зато помогает зарабатывать больше!

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