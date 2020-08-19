Семак: «Для меня лимит – зло. Он мешает нашему футболу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал лимит на легионеров. Однако он обратил внимание на положительный момент, который появился с этого сезона, – можно на поле одновременно выпускать восемь иностранцев.

«О лимите говорил много раз. Для меня это зло. Есть плюс, что не надо ломать голову, кого из иностранцев выпускать. С этим немного легче, но всe равно я противник лимита, который мешает нашему футболу», – сказал Семак.