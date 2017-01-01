Семак: «Для меня лимит – зло. Он мешает нашему футболу»

При наличии такого лимита, нашим командам в еврокубках многого не светит. Для более менее адекватной и конкурентной игры в Европе нужен хотя бы лимит 10+15. Да и ценник наших игроков станет более адекватным. Больше выбор у тренера будет по качеству игры, а не по наличию паспорта.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал лимит на легионеров. Однако он обратил внимание на положительный момент, который появился с этого сезона, – можно на поле одновременно выпускать восемь иностранцев.
«О лимите говорил много раз. Для меня это зло. Есть плюс, что не надо ломать голову, кого из иностранцев выпускать. С этим немного легче, но всe равно я противник лимита, который мешает нашему футболу», – сказал Семак.
- «Зенит» – победитель двух последних чемпионатов России.
- У клуба самый большой бюджет в РПЛ.
- «Зенит» лидирует и в нынешнем чемпионате.