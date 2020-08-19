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Семак: «Для меня лимит – зло. Он мешает нашему футболу»

19 августа 2020, 23:10
13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал лимит на легионеров. Однако он обратил внимание на положительный момент, который появился с этого сезона, – можно на поле одновременно выпускать восемь иностранцев.

«О лимите говорил много раз. Для меня это зло. Есть плюс, что не надо ломать голову, кого из иностранцев выпускать. С этим немного легче, но всe равно я противник лимита, который мешает нашему футболу», – сказал Семак.

  • «Зенит» – победитель двух последних чемпионатов России.
  • У клуба самый большой бюджет в РПЛ.
  • «Зенит» лидирует и в нынешнем чемпионате.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (13)
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baden69
1597868949
При наличии такого лимита, нашим командам в еврокубках многого не светит. Для более менее адекватной и конкурентной игры в Европе нужен хотя бы лимит 10+15. Да и ценник наших игроков станет более адекватным. Больше выбор у тренера будет по качеству игры, а не по наличию паспорта.
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BlackMurderDeco
1597871353
Если отменят лимит на легионеров, Газпром скупит всех испанцев или португальцев а капитаном будет Дзюба
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nominum
1597874686
Да Зениту какая нафиг разница, если иметь в виду РПЛ? У них и так игроки выше классом, чем в других командах. Кто богаче, тот и чемпион. А чтобы в Европе что-то представлять одних денег мало. Вон Ред Булл 11 лет шли до полуфинала ЛЧ. Газпром со своим кумовством и коррупцией только в России может быть главным.
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Дядя Серёжа
1597888084
Правильно. Проведём чемпионат РПЛ (разноевропейской понимаешь лиги) и чемпионат ФНЛ (фактической нашей лиги) для граждан РФ. Там и будем сборную собирать. А в "войне" за основные составы РПЛ мы проиграем Сербии, Хорватии, Португалии и прочим футбольным "державам"...
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sochi-2013
1597900191
НАШЕМУ футболу мешают легионеры. Сейчас, у кого больше денег, их скупают и выигрывают , а развивать НАШ футбол никто не хочет! Разве что Галицкий пытается, но уже тоже проигрывает системе.
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Mister_Tomsk
1597903053
конечно, газовая труба, сразу лямов 200 народных денег потратит. и все. а в лч толку от вас не будет. деревню нашу обыгрывать и так можете. Ты не тренер лч Товарищ Семак
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Garrincha58
1597903147
только в конкуренции можно развиваться а так за счёт паспорта никогда и ничего не получится вот пример Миранчук если бы не лимит то давно бы уехал за рубеж и там бы играл в сильном чемпионате а он не хочет отрываться от большой зарплаты и сильно напрягаться и так про многих можно сказать у нас не только лимит зло но и огромные зарплаты скажите кто в Европе стал бы платить Кокорину 3 ляма да ни в жись или Дзюбе почти 4 и главное без конкуренции нет движения вперёд футбол наш загнивает капитально нет тренеров нет судей и игроков европейского уровня
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zubastikpnz
1597903183
Пока есть лимит, РПЛ не конкурентноспособна в Европе.
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serhio80
1597904596
Зло в нашем футболе это бзенит и кучка питорских, пристроившихся в руководстве РФС, судей, рпл
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