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    Семак: «Для меня лимит – зло. Он мешает нашему футболу»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал лимит на легионеров. Однако он обратил внимание на положительный момент, который появился с этого сезона, – можно на поле одновременно выпускать восемь иностранцев.

    «О лимите говорил много раз. Для меня это зло. Есть плюс, что не надо ломать голову, кого из иностранцев выпускать. С этим немного легче, но всe равно я противник лимита, который мешает нашему футболу», – сказал Семак.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 23:10
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1990

      baden69 1 минуту назад

      При наличии такого лимита, нашим командам в еврокубках многого не светит. Для более менее адекватной и конкурентной игры в Европе нужен хотя бы лимит 10+15. Да и ценник наших игроков станет более адекватным. Больше выбор у тренера будет по качеству игры, а не по наличию паспорта.

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      Рейтинг: +2066

      Semenycch 9 минут назад

      Сказано кратко и абсолютно точно! Лимит нужно постепенно отменять!

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      Рейтинг: +3109

      TOMSON > Semenycch 5 минут назад

      Чтоб его отменить нужно в начале создать большое количество конкурентных игроков. А их даже при завышенной стоимости создавать не хотят.

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      Рейтинг: -164

      alarm_иг 11 минут назад

      Зло - это газпром, вот он и мешает футболу в стране. Гыгы

      -1
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      Рейтинг: +3109

      TOMSON 14 минут назад

      То-то и оно. Можно бы было выпустить 11 легов 11 бы и выпустили.

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      Рейтинг: +6184

      Борат 16 минут назад

      Семаку очень стыдно за рылов !!!
      Гыгы

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