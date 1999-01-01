Селюк: «Цена на футболистов «Ростова» запредельная, а на деле – мыльный пузырь. Пора убирать лимит»

Зарплаты футбольным игрокам надо резко понизить, а вот будет
играть с полной отдачей сил и возможностей, то достоин умеренной
прибавки к ЗП, правда и легионеры не поедут и на них можно снять
ограничение по количеству их в команде.
Агент Дмитрий Селюк высказался о поражении «Ростова» в матче квалификации Лиги Европы с израильским «Маккаби» (1:2).
«Думали, что проигрыш «Динамо» – это дно. Но «Ростов» выступил еще хуже, учитывая, что играл дома.
Если спросить, за сколько можно приобрести любого игрока «Ростова», цена будет запредельной. А на самом деле – пшик, мыльный пузырь.
Пора убирать лимит», – написал Селюк в твиттере.
- Ростовчане вели в счете, но проиграли 1:2.
- С 69-й минуты команда играла вдесятером после удаления Данила Глебова.
Мостовой: «Маккаби» выбил миллионеров. Денежный разврат играет злую шутку»