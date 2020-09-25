Селюк: «Цена на футболистов «Ростова» запредельная, а на деле – мыльный пузырь. Пора убирать лимит»

Агент Дмитрий Селюк высказался о поражении «Ростова» в матче квалификации Лиги Европы с израильским «Маккаби» (1:2).

«Думали, что проигрыш «Динамо» – это дно. Но «Ростов» выступил еще хуже, учитывая, что играл дома.

Если спросить, за сколько можно приобрести любого игрока «Ростова», цена будет запредельной. А на самом деле – пшик, мыльный пузырь.

Пора убирать лимит», – написал Селюк в твиттере.

Ростовчане вели в счете, но проиграли 1:2.

С 69-й минуты команда играла вдесятером после удаления Данила Глебова.

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