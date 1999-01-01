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    Селюк: «Цена на футболистов «Ростова» запредельная, а на деле – мыльный пузырь. Пора убирать лимит»

    Агент Дмитрий Селюк высказался о поражении «Ростова» в матче квалификации Лиги Европы с израильским «Маккаби» (1:2).

    «Думали, что проигрыш «Динамо» – это дно. Но «Ростов» выступил еще хуже, учитывая, что играл дома.

    Если спросить, за сколько можно приобрести любого игрока «Ростова», цена будет запредельной. А на самом деле – пшик, мыльный пузырь.

    Пора убирать лимит», – написал Селюк в твиттере.

    • Ростовчане вели в счете, но проиграли 1:2.
    • С 69-й минуты команда играла вдесятером после удаления Данила Глебова.

    Мостовой: «Маккаби» выбил миллионеров. Денежный разврат играет злую шутку»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Дмитрия Селюка

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13039

      vladimir-7 40 минут назад

      Зарплаты футбольным игрокам надо резко понизить, а вот будет
      играть с полной отдачей сил и возможностей, то достоин умеренной
      прибавки к ЗП, правда и легионеры не поедут и на них можно снять
      ограничение по количеству их в команде.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2295

      nemolod > vladimir-7 5 минут назад

      А с какой стати кто-то будет что-то менять,когда почти все участники футбольного бизнеса довольны: начальство-хорошими гонорарами,футболисты-неплохими зарплатами,тренеры меняют клубы как перчатки,агенгы тоже неплохо кормятся да еще и государство оказывает при этом поддержку через спонсорство?

      0
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      Рейтинг: +357

      Ужас Бората 46 минут назад

      Необходима коренная ломка РФС: полная смена руководства, отмена лимита, установление потолка по контрактам игроков и тренеров и т.д.

      3
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      ...
      Рейтинг: +13039

      vladimir-7 > Ужас Бората 29 минут назад

      Кто их будет менять, РФС сам себе начальник и их всё
      устраивает, требования УЕФА и ФИФА они выполняют.
      Выбрали отличную кормушку — Газпром для себя и команду Зенит (Газпром) для назначения её чемпионом
      в РПЛ и ВСЁ, работа сделана, деньги получены.

      0
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      Рейтинг: -1049

      Стыдно за зенит 51 минуту назад

      Все зло идет от грязных бомжей. Лимит бомж Мудко протащил, зарплаты начал Газпром раздувать. Расформировать бомжей, убрать лимит!

      2
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      Рейтинг: +4712

      maior-60 51 минуту назад

      Редкий случай, когда Селюк прав на 100%.

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