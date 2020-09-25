Мостовой: «Маккаби» выбил миллионеров. Денежный разврат играет злую шутку»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал главную причину поражения «Ростова» в матче квалификации Лиги Европы с израильским «Маккаби» (1:2).

«Очередное фиаско нашего футбола. Надо признать, что «Маккаби» по делу выиграл. В каких-то моментах «Ростов» выглядел беспомощно. Футболисты из Израиля ни в чeм не уступали, а в какие-то моменты даже превосходили.

Уровень нашего футбола падает. Кто-то говорит, что причина в пандемии. Но пандемия-то по всему миру. Злую шутку играет денежный разврат. У «Локомотива» из Тбилиси зарплата по 500 долларов может быть, а они выбили миллионеров. А сейчас «Маккаби» выбил миллионеров.

В футболе редко кто-то сам уходит в отставку. Если Новиков после поражения не ушeл, то здесь-то мы хотя бы команду примерно знали. Футболисты «Маккаби» понимали, против кого они играли. Приехали на стадион в Ростове, каких в Израиле нигде нет. Наверное, вся команда получает меньше, чем два-три футболиста «Ростова». Очень жалко, что именно так начинаем евросезон. Надеемся на оставшиеся команды, которых всe меньше», – сказал Мостовой в интервью «Чемпионату».

Ростовчане вели в счете, но проиграли 1:2.

С 69-й минуты команда играла вдесятером после удаления Данила Глебова.

Карпин поспорил с игроками «Ростова», что они не выйдут в группу ЛЕ. Выиграл