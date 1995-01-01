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    Мостовой: «Маккаби» выбил миллионеров. Денежный разврат играет злую шутку»

    Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал главную причину поражения «Ростова» в матче квалификации Лиги Европы с израильским «Маккаби» (1:2).

    «Очередное фиаско нашего футбола. Надо признать, что «Маккаби» по делу выиграл. В каких-то моментах «Ростов» выглядел беспомощно. Футболисты из Израиля ни в чeм не уступали, а в какие-то моменты даже превосходили.

    Уровень нашего футбола падает. Кто-то говорит, что причина в пандемии. Но пандемия-то по всему миру. Злую шутку играет денежный разврат. У «Локомотива» из Тбилиси зарплата по 500 долларов может быть, а они выбили миллионеров. А сейчас «Маккаби» выбил миллионеров.

    В футболе редко кто-то сам уходит в отставку. Если Новиков после поражения не ушeл, то здесь-то мы хотя бы команду примерно знали. Футболисты «Маккаби» понимали, против кого они играли. Приехали на стадион в Ростове, каких в Израиле нигде нет. Наверное, вся команда получает меньше, чем два-три футболиста «Ростова». Очень жалко, что именно так начинаем евросезон. Надеемся на оставшиеся команды, которых всe меньше», – сказал Мостовой в интервью «Чемпионату».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8398

      paracetamol 18 минут назад

      Оставить мильонеров без зарплаты за сентябрь!

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      Рейтинг: +1271

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Ростов миллионер? По ТВ показывают, что они концы с концами еле сводят. Да и мне прям интересно знать сколько в групповом этапе будет команд с ЗП футболистов по 500 долларов. Специалисту не нравится идея Галицкого с 11 воспитанниками когда команда выставляет специалистов с небольшой ЗП.

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      Рейтинг: +13510

      silver29 1 час назад

      Зато Газзаев требует увеличения зарплат футболистов до среднего уровня Абрамовича и Усманова ((( А если серьезно, то необходима глобальная реформа ВСЕГО спорта, деньги развращают и не являются залогом успеха. На первый план выходит мотивация и психология, подготовка обязана быть многоуровневой, во первых отбор в детские спортшколы и интернаты с бесплатным обучением м проживанием. Государство обязано развивать спорт не для показухи на внешних соревнованиях, а для здоровья нации и внутренний чемпионатов. Зарплаты однозначно уменьшить, кто не хочет играть пошли вон, всегда найдутся голодные и желающие играть.

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