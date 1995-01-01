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    Николич: «Непонятно, почему «Локомотив» выкладывается с «Зальцбургом», «Баварией», а через два дня так неуважительно играет в РПЛ»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подытожил матч 13-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2). Единственный мяч гостей забил Антон Миранчук, вышедший на замену.

    «Не так важно, что я говорил в перерыве. Важно: почему мы так плохо играли в первом тайме? Почему так грубо ошибались? Как можно так относиться к игре? Я хочу быстро разобраться в этом.

    Для меня непонятно, почему с «Зальцбургом» и «Баварией» мы играем на полную, выкладываемся, а через два дня так неуважительно играем в РПЛ. Это та проблема, которую мне надо решить в ближайшее время. График тяжeлый, да, но сегодня мы выпустили пять свежих игроков. Они должны показывать себя. Я не понимаю, почему мы так ужасно отнеслись к игре в первом тайме. Во втором тайме все было неплохо, но это уже поздно было», – сказал серб.

    • «Локомотив» опустился на шестое место в РПЛ.
    • На следующей неделе команда сыграет с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
    • «Сочи» идет в таблице РПЛ пятым.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:29
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1788

      Бриг 13 минут назад

      Наши люди без ******** не понимают. Национальная особенность.

      0
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      Рейтинг: +1788

      Бриг > Бриг 12 минут назад

      Имелось в виду бeз ********

      0
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      Рейтинг: +1788

      Бриг > Бриг 8 минут назад

      Молодцы. А если без ********?

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      Рейтинг: +1788

      Бриг > Бриг 7 минут назад

      Оперативно. Учу китайский.

      0
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      Рейтинг: +6896

      alp 31 минуту назад

      вово.. я ваще за то, что футболеров надо физдить за херовую игру.. наказывать на бабло и физдить...

      0
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      Рейтинг: +1027

      elessar arnor 1 час назад

      забавно, но при Николиче, смотреть на локо в лч приятнее, чем с ЮПС

      1
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      Рейтинг: +18722

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Есть специалист, который знает ответ на этот вопрос - Ю.П. Сёмин.

      -1
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      Рейтинг: +421

      RJM555 1 час назад

      и это говорит тренер который работает с командой пол года........

      0
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      Рейтинг: +2020

      FENIX-SL 1 час назад

      должно быть понятно)

      1
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      Рейтинг: +2672

      raritet 1 час назад

      Николич, взрослый дядя уже. Что здесь непонятного. Игры в Европе -это выставка - распродажа, и каждый хочет себя подать в самом лучшем виде. А Здесь что?Бегает какой-то Заболотный, только под ногами мешается.

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