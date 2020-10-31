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  • Николич: «Непонятно, почему «Локомотив» выкладывается с «Зальцбургом», «Баварией», а через два дня так неуважительно играет в РПЛ»

Николич: «Непонятно, почему «Локомотив» выкладывается с «Зальцбургом», «Баварией», а через два дня так неуважительно играет в РПЛ»

31 октября 2020, 21:29
13

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подытожил матч 13-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2). Единственный мяч гостей забил Антон Миранчук, вышедший на замену.

«Не так важно, что я говорил в перерыве. Важно: почему мы так плохо играли в первом тайме? Почему так грубо ошибались? Как можно так относиться к игре? Я хочу быстро разобраться в этом.

Для меня непонятно, почему с «Зальцбургом» и «Баварией» мы играем на полную, выкладываемся, а через два дня так неуважительно играем в РПЛ. Это та проблема, которую мне надо решить в ближайшее время. График тяжeлый, да, но сегодня мы выпустили пять свежих игроков. Они должны показывать себя. Я не понимаю, почему мы так ужасно отнеслись к игре в первом тайме. Во втором тайме все было неплохо, но это уже поздно было», – сказал серб.

  • «Локомотив» опустился на шестое место в РПЛ.
  • На следующей неделе команда сыграет с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
  • «Сочи» идет в таблице РПЛ пятым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Сочи Локомотив Зальцбург Бавария Николич Марко
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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raritet
1604169436
Николич, взрослый дядя уже. Что здесь непонятного. Игры в Европе -это выставка - распродажа, и каждый хочет себя подать в самом лучшем виде. А Здесь что?Бегает какой-то Заболотный, только под ногами мешается.
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RJM555
1604169855
и это говорит тренер который работает с командой пол года........
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DOCTOR PENALTY
1604170127
Есть специалист, который знает ответ на этот вопрос - Ю.П. Сёмин.
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alp
1604174283
вово.. я ваще за то, что футболеров надо физдить за херовую игру.. наказывать на бабло и физдить...
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Бриг
1604175341
Наши люди без ******** не понимают. Национальная особенность.
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Красногорск_Фан
1604177812
Как сказали в группе болельщиков Локомотива - поздравляем нас с третьим волевым поражением! Точнее и не скажешь. Поздравлять не с чем. Да и Сочи уважения не проявил. Оба гола такие черпачки неуважительные
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Rio_ter
1604178733
Чувак, ты вообще-то тренер. Это к тебе вопросы.
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anri1703
1604206789
А мне не понятно почему Федя постоянно в старте а Зе в запасе
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nemolod
1604213944
Знаешь,что график тяжелый,а о том,чтобы была свежая равноценная замена,заранее не побеспокоился, а теперь все еще непонятно? К сожалению,это беда всех наших клубов,потому что начиная с предсезонной подготовки,наберут костяк из 15 футболистов и дальше стараются их ставить постоянно,делая замены лишь в исключительных случаях,особенно когда команда выигрывает! Но потом в какой-то момент происходит спад,начинаются проигрыши,длящиеся порой в несколько матчей и дальше начинается наконец-то тренерский поиск! И здесь выход один-к сезону надо готовить костяк на два состава!,так как это давно делают в тех же ведущих немецких командах ,но у нас как всегда по ходу сезона идет латание дыр!
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paracetamol
1604217440
Непонятно, как такой м.удила взялся тренировать Локо!
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