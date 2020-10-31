Николич: «Непонятно, почему «Локомотив» выкладывается с «Зальцбургом», «Баварией», а через два дня так неуважительно играет в РПЛ»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подытожил матч 13-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2). Единственный мяч гостей забил Антон Миранчук, вышедший на замену.

«Не так важно, что я говорил в перерыве. Важно: почему мы так плохо играли в первом тайме? Почему так грубо ошибались? Как можно так относиться к игре? Я хочу быстро разобраться в этом.

Для меня непонятно, почему с «Зальцбургом» и «Баварией» мы играем на полную, выкладываемся, а через два дня так неуважительно играем в РПЛ. Это та проблема, которую мне надо решить в ближайшее время. График тяжeлый, да, но сегодня мы выпустили пять свежих игроков. Они должны показывать себя. Я не понимаю, почему мы так ужасно отнеслись к игре в первом тайме. Во втором тайме все было неплохо, но это уже поздно было», – сказал серб.