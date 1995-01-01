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    Мешков рассудит «Спартак» и «Ростов», Карасев вылечился от коронавируса и получил назначение на «Тамбов» – «Динамо»

    РФС назначил арбитров на 13-й тур РПЛ. К работе после перенесенного коронавируса возвращается Сергей Карасев.

    «Рубин» – «Арсенал»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Французов.

    «Спартак» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Николай Богач, Александр Кудрявцев; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Ахмат» – «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Сочи» – «Локомотив»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судья – Егор Болховитин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Лаша Верулидзе; VAR – Сергей Лапочкин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Тарас Безубяк.

    «Уфа» – «Урал»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Валентин Мурашов; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Лапочкин.

    «Химки» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Николай Еремин, Илья Елеференко; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Александр Гвардис.

    «Ротор» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Николай Волошин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Юрий Чеботарев.

    «Тамбов» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Николай Левников.

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    Источник: РФС

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