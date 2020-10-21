«Локомотив» сравнял счет в матче с «Зальцбургом» благодаря голу Лисаковича

В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между австрийским «Зальцбургом» и «Локомотивом».

На 19-й минуте гостей вывел вперед Эдер. Португалец замкнул навес Рифата Жемалетдинова.

На 45-й минуте счет сравнял форвард хозяев Доминик Собослай.

Спустя пять минут после начала второго тайма «Зальцбург» вывел вперед Златко Юнузович.

На 75-й минуте полузащитник «Локо» Виталий Лисакович сделал счет равным – 2:2.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Зальцбурге