«Локомотив» сравнял счет в матче с «Зальцбургом» благодаря голу Лисаковича

В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между австрийским «Зальцбургом» и «Локомотивом».
На 19-й минуте гостей вывел вперед Эдер. Португалец замкнул навес Рифата Жемалетдинова.
На 45-й минуте счет сравнял форвард хозяев Доминик Собослай.
Спустя пять минут после начала второго тайма «Зальцбург» вывел вперед Златко Юнузович.
На 75-й минуте полузащитник «Локо» Виталий Лисакович сделал счет равным – 2:2.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Зальцбурге
Источник: Бомбардир.ру