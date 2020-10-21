Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Локомотив» сравнял счет в матче с «Зальцбургом» благодаря голу Лисаковича

    В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между австрийским «Зальцбургом» и «Локомотивом».

    На 19-й минуте гостей вывел вперед Эдер. Португалец замкнул навес Рифата Жемалетдинова.

    На 45-й минуте счет сравнял форвард хозяев Доминик Собослай.

    Спустя пять минут после начала второго тайма «Зальцбург» вывел вперед Златко Юнузович.

    На 75-й минуте полузащитник «Локо» Виталий Лисакович сделал счет равным – 2:2.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Зальцбурге

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2020 21:27
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101279

      zigbert 23 октября 2020, 20:55

      Вовремя Николич сделал замену.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 22 октября 2020, 11:45

      Хорошо, что Порто проиграло. Но сегодня ЛЕ там очки португезы возьмут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 21 октября 2020, 22:26

      Локо зачет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2204

      LOKOfanatik19 21 октября 2020, 21:47

      Один Богоподобный Зенит принес нам очки, спасибо им )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11494

      alp > LOKOfanatik19 21 октября 2020, 22:01

      не гони. Зенит свои очки в свое время принес, когда локо в эрфепеэле пылил в холостую

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > LOKOfanatik19 21 октября 2020, 22:25

      Открой статистику и поймёшь, что благодаря очкам Зенита Локо играет в ЛЧ.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2204

      LOKOfanatik19 > alp 21 октября 2020, 22:53

      Раньше и Богатыри спасали Русь матушку)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2204

      LOKOfanatik19 > petrucho-spb 21 октября 2020, 22:54

      Раньше и Богатыри спасали Русь матушку))) ЧТо о них не вспоминаешь и при коммунизме жили все в достатке...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2204

      LOKOfanatik19 > alp 21 октября 2020, 22:55

      Болелы же Зенита кричали, что Краснодар и ЛОКО 44 место займу, но пока только от них идут очки, не от Зенита

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2204

      LOKOfanatik19 > alp 21 октября 2020, 22:57

      а эт оты про те очки, где из группы не вышли, а потом плакали, что два полуфиналиста были ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11494

      alp > LOKOfanatik19 21 октября 2020, 23:49

      ты не шаришь, короче... понятно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > LOKOfanatik19 22 октября 2020, 11:41

      Это раньше дало право играть трём командам в ЛЧ.В данном случае прошлое строит бедующее.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2204

      LOKOfanatik19 > petrucho-spb 22 октября 2020, 12:47

      Так Локо то занял второе, так что .....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > LOKOfanatik19 22 октября 2020, 13:23

      продолжаю твое....так что даёт право на прямую попадать в ЛЧ из-за коэффициентов в таблице, заработанные ранее. Зенит всегда больше всех и каждый год зарабатывает очки в европе, исключение составляет 17-18 год, когда ЦСКА не плохо выступил и заработал 21очко, а Зенит 16. Все остальные команды провалили евросезон.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk 21 октября 2020, 21:28

      по двум уже! так то!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4104

      Kollljan 21 октября 2020, 21:27

      Наш чемпионат с нашим лимитом - полное днище!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > СуперПАВ9 22 октября 2020, 11:43

      Согласен, АМ и РМ проиграли это не говорит, что испанский чемпионат слабый.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 21 октября 2020, 21:24

      и Локо за Зенитом(( жаль, жаль! бум надеяться на лучшее конечно,но.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 21 октября 2020, 21:21

      Как после гола Локо комментатор сказал "Кто такой Зальцбург? Мда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 21 октября 2020, 21:09

      Вчера один бюджетный супер клуб сделал результат, сегодня другой бюджетный супер клуб сделает результат. Обидно не за результат а за то что на следующий год будет ровно то же самое.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4951

      polt 21 октября 2020, 21:06

      *****, слов нет. Как можно выйти после перерыва такими разобранными??????

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4951

      polt > polt 21 октября 2020, 21:09

      Вот тренерская работа. Настрой после перерыва наших ( вернее расслабон) и соперника.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 