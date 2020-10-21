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  • «Локомотив» сравнял счет в матче с «Зальцбургом» благодаря голу Лисаковича

«Локомотив» сравнял счет в матче с «Зальцбургом» благодаря голу Лисаковича

21 октября 2020, 21:27
36

В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между австрийским «Зальцбургом» и «Локомотивом».

На 19-й минуте гостей вывел вперед Эдер. Португалец замкнул навес Рифата Жемалетдинова.

На 45-й минуте счет сравнял форвард хозяев Доминик Собослай.

Спустя пять минут после начала второго тайма «Зальцбург» вывел вперед Златко Юнузович.

На 75-й минуте полузащитник «Локо» Виталий Лисакович сделал счет равным – 2:2.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Зальцбурге

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Локомотив Зальцбург Эдер
Комментарии (36)
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JTherry
1603302108
только хотел написать про хороший ход Локо, как "влетело" от Зальцбурга...
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Skull_Boy
1603302194
Ухты бревномет забил да херли тут смотреть и так сольют, лучше на Шахтер переключите, вот там игра
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Рубинище
1603302346
Ну как так то..вот сели счёт охранять и влетело. очень молодая команда у них, а локо прижались, Смолов днище-отправьте его дубль уже
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polt
1603302407
Что Зенит вчера получил второй голешник на ровном месте, что Локомотив только что. Ну это же ЛЧ, не должно быть никакой расслабухи, мать вашу.
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portero
1603302432
А так хорошо всё началось... жаль прозеаали момент и Гиля за шиворот получил...
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Боцман59rus
1603302539
Смолов, минус один на поле, это даже Черкес понял в сборной... Ни харизмы ни мастерства, я даже мертвого Эндера с не сравниваю
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Mister_Tomsk
1603302766
можно играть с ними и выигрывать можно! Так что вперед!!!
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polt
1603303593
*****, слов нет. Как можно выйти после перерыва такими разобранными??????
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Kollljan
1603304843
Наш чемпионат с нашим лимитом - полное днище!
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zigbert
1603475740
Вовремя Николич сделал замену.
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