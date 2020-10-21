Титов: «У «Локомотива» нет лидера. Выход в Лигу Европы будет отличным результатом»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Зальцбургом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Из трех российских участников в Лиге чемпионов меня больше всего настораживает ситуация в «Локомотиве». В отсутствие уехавшего в Италию Алексея Миранчука и серьезно травмированного Баринова команда столкнулась с тем, что в матчах с сильными клубами у нее будет проседать центральная зона.

Магкеев и Куликов — пока игроки не уровня Лиги чемпионов. Дай бог, чтобы я ошибался. Также у команды нет лидера. Потерялся Антон Миранчук — когда разлучают двух близнецов, это не может пройти безболезненно.

Хорошо, что взяли Зе Луиша, это усиление. Но даже с учетом всех приобретений считаю, что отличным результатом для москвичей будет выход в Лигу Европы», – сказал Титов «Известиям».