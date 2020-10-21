Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Титов: «У «Локомотива» нет лидера. Выход в Лигу Европы будет отличным результатом»

Титов: «У «Локомотива» нет лидера. Выход в Лигу Европы будет отличным результатом»

21 октября 2020, 10:07
10

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Зальцбургом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Из трех российских участников в Лиге чемпионов меня больше всего настораживает ситуация в «Локомотиве». В отсутствие уехавшего в Италию Алексея Миранчука и серьезно травмированного Баринова команда столкнулась с тем, что в матчах с сильными клубами у нее будет проседать центральная зона.

Магкеев и Куликов — пока игроки не уровня Лиги чемпионов. Дай бог, чтобы я ошибался. Также у команды нет лидера. Потерялся Антон Миранчук — когда разлучают двух близнецов, это не может пройти безболезненно.

Хорошо, что взяли Зе Луиша, это усиление. Но даже с учетом всех приобретений считаю, что отличным результатом для москвичей будет выход в Лигу Европы», – сказал Титов «Известиям».

  • Матч «Зальцбург» – «Локомотив» состоится сегодня, 21 октября.
  • Начало встречи – в 19:55 по Москве.

Источник: «Известия»
Лига чемпионов Локомотив Зальцбург Титов Егор
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1603266535
Титов , а может и нахрен не нужны лидеры ! Нужна команда и тренер ! Или ты считаешь , что Дзюба лидер Зенита ?!
Ответить
serppion
1603269802
Мдя, выход в Лигу Европы тоже заработать надо...
Ответить
Dr.Metal
1603269982
Раз уж наши клубы в лиге чемпионов играть не могут, надо заранее разменять три места лч на лигу Европы. Пусть все пять клубов в лиге Европы для начала проиграют. А то задачи ставят туда попасть и все обсираются
Ответить
LOKOfanatik19
1603270754
Сегодня все решится, если опсер, то 4 место )
Ответить
ArReal
1603276624
Про Крыховяка , который тянет этот унылый паровоз уже 3-й сезон он наверно не слышал?
Ответить
Mister_Tomsk
1603279353
Товарищ титов, а какой успех у спартака будет нынче в лч?
Ответить
Loko_Roma
1603307037
Лидером был Палыч, Алешка, думаю если Зе начнет забивать, он им может стать, желание у него пока что есть.
Ответить
zigbert
1603368268
Егор,а как же пример донецкого Шахтера?
Ответить
Главные новости
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
4
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
3
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
1
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
5
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
3
Все новости
Все новости
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
3
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
4
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
Вчера, 19:50
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
Вчера, 13:09
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
Вчера, 09:11
4
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
Вчера, 08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
Вчера, 08:23
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
Вчера, 00:41
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:11
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+