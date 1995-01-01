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    Титов: «У «Локомотива» нет лидера. Выход в Лигу Европы будет отличным результатом»

    Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Зальцбургом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Из трех российских участников в Лиге чемпионов меня больше всего настораживает ситуация в «Локомотиве». В отсутствие уехавшего в Италию Алексея Миранчука и серьезно травмированного Баринова команда столкнулась с тем, что в матчах с сильными клубами у нее будет проседать центральная зона.

    Магкеев и Куликов — пока игроки не уровня Лиги чемпионов. Дай бог, чтобы я ошибался. Также у команды нет лидера. Потерялся Антон Миранчук — когда разлучают двух близнецов, это не может пройти безболезненно.

    Хорошо, что взяли Зе Луиша, это усиление. Но даже с учетом всех приобретений считаю, что отличным результатом для москвичей будет выход в Лигу Европы», – сказал Титов «Известиям».

    • Матч «Зальцбург» – «Локомотив» состоится сегодня, 21 октября.
    • Начало встречи – в 19:55 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 10:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2195

      Puddle 2 минуты назад

      А этому петуху кто слово давал??? Пускай за рылами своими наблюдают, которые катятся по наклонной вниз в ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +5194

      САДЫЧОК 45 минут назад

      Титов , а может и нахрен не нужны лидеры ! Нужна команда и тренер ! Или ты считаешь , что Дзюба лидер Зенита ?!

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