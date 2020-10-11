Игрок сборной Украины Яремчук: «Чтобы конкурировать с Германией, каждый должен выступать в топ-лиге»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук оценил исход матча третьего тура лиги А Лига наций против Германии (1:2). Единственный мяч украинцы забили с пенальти.

«Против топ-команды выглядели неплохо. Отдали все силы. Непросто было без ключевых футболистов.

Хочется большего, но пока это наш максимум. Чтобы конкурировать с такими сборными, каждый футболист должен выступать в топ-лиге», – считает форвард «Гента» Яремчук.