Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Игрок сборной Украины Яремчук: «Чтобы конкурировать с Германией, каждый должен выступать в топ-лиге»

    Нападающий сборной Украины Роман Яремчук оценил исход матча третьего тура лиги А Лига наций против Германии (1:2). Единственный мяч украинцы забили с пенальти.

    «Против топ-команды выглядели неплохо. Отдали все силы. Непросто было без ключевых футболистов.

    Хочется большего, но пока это наш максимум. Чтобы конкурировать с такими сборными, каждый футболист должен выступать в топ-лиге», – считает форвард «Гента» Яремчук.

    • Последние три матча Украина проиграла с общим счетом 2:13.
    • Украинцы идут в группе третьими.
    • Следующий соперник – Испания.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Канали Футбол 1,2,3»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79735
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru