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РПЛ опубликовала календарь на октябрьские и ноябрьские матчи

7 октября 2020, 15:49
2

Стало известно расписание матчей РПЛ между октябрьскими и ноябрьскими паузами на игры сборных. Оно доступно ниже.

11-й тур

17 октября (суббота)

14:00 «Зенит» – «Сочи»

16:30 «Локомотив» – «Уфа»

16:30 «Краснодар» – «Рубин»

19:00 «Химки» – «Спартак»

18 октября (воскресенье)

14:00 «Арсенал» – «Урал»

14:00 «Ротор» – «Тамбов»

16:30 ЦСКА – «Динамо»

19:00 «Ростов» – «Ахмат»

1-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 20-22 октября

3-й тур элитного группового раунда Бетсити-Кубка России – 21-22 октября

12-й тур

24 октября (суббота)

14:00 «Динамо» – «Сочи»

16:30 «Зенит» – «Рубин»

19:00 «Краснодар» – «Спартак»

19:00 «Локомотив» – «Ротор»

25 октября (воскресенье)

14:00 «Урал» – «Тамбов»

16:30 «Ростов» – «Химки»

19:00 «Ахмат» – «Уфа»

26 октября (понедельник)

19:00 ЦСКА – «Арсенал»

2-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 27-29 октября

13-й тур

31 октября (суббота)

14:00 «Рубин» – «Арсенал»

16:30 «Ахмат» – «Краснодар»

16:30 «Спартак» – «Ростов»

19:00 «Сочи» – «Локомотив»

1 ноября (воскресенье)

12:00 «Уфа» – «Урал»

14:00 «Химки» – «Зенит»

16:30 «Ротор» – ЦСКА

19:00 «Тамбов» – «Динамо»

3-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 3-5 ноября

14-й тур

6 ноября (пятница)

19:00 «Сочи» – «Уфа»

7 ноября (суббота)

14:00 «Урал» – «Спартак»

16:30 «Арсенал» – «Ротор»

19:00 «Тамбов» – «Ахмат»

8 ноября (воскресенье)

14:00 «Химки» – «Рубин»

16:30 ЦСКА – «Ростов»

19:00 «Зенит» – «Краснодар»

19:00 «Динамо» – «Локомотив»

Перерыв на матчи национальных сборных – 9-18 ноября

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Сочи Уфа Урал Спартак Арсенал Ротор Тамбов Ахмат Химки Рубин ЦСКА Ростов Зенит Краснодар Динамо Локомотив
Комментарии (2)
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rash1959
1602079373
Видимо ноябрьское расписание уже лишнее... всё закончится через 2-3 недели.
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BRO_football
1602079959
Доверия не внушает. По прошлому сезону было ясно, что из-за коронавируса календарь может сильно поменяться.
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