РПЛ опубликовала календарь на октябрьские и ноябрьские матчи

Стало известно расписание матчей РПЛ между октябрьскими и ноябрьскими паузами на игры сборных. Оно доступно ниже.
11-й тур
17 октября (суббота)
14:00 «Зенит» – «Сочи»
16:30 «Локомотив» – «Уфа»
16:30 «Краснодар» – «Рубин»
19:00 «Химки» – «Спартак»
18 октября (воскресенье)
14:00 «Арсенал» – «Урал»
14:00 «Ротор» – «Тамбов»
16:30 ЦСКА – «Динамо»
19:00 «Ростов» – «Ахмат»
1-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 20-22 октября
3-й тур элитного группового раунда Бетсити-Кубка России – 21-22 октября
12-й тур
24 октября (суббота)
14:00 «Динамо» – «Сочи»
16:30 «Зенит» – «Рубин»
19:00 «Краснодар» – «Спартак»
19:00 «Локомотив» – «Ротор»
25 октября (воскресенье)
14:00 «Урал» – «Тамбов»
16:30 «Ростов» – «Химки»
19:00 «Ахмат» – «Уфа»
26 октября (понедельник)
19:00 ЦСКА – «Арсенал»
2-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 27-29 октября
13-й тур
31 октября (суббота)
14:00 «Рубин» – «Арсенал»
16:30 «Ахмат» – «Краснодар»
16:30 «Спартак» – «Ростов»
19:00 «Сочи» – «Локомотив»
1 ноября (воскресенье)
12:00 «Уфа» – «Урал»
14:00 «Химки» – «Зенит»
16:30 «Ротор» – ЦСКА
19:00 «Тамбов» – «Динамо»
3-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 3-5 ноября
14-й тур
6 ноября (пятница)
19:00 «Сочи» – «Уфа»
7 ноября (суббота)
14:00 «Урал» – «Спартак»
16:30 «Арсенал» – «Ротор»
19:00 «Тамбов» – «Ахмат»
8 ноября (воскресенье)
14:00 «Химки» – «Рубин»
16:30 ЦСКА – «Ростов»
19:00 «Зенит» – «Краснодар»
19:00 «Динамо» – «Локомотив»
Перерыв на матчи национальных сборных – 9-18 ноября