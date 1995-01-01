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    РПЛ опубликовала календарь на октябрьские и ноябрьские матчи

    Стало известно расписание матчей РПЛ между октябрьскими и ноябрьскими паузами на игры сборных. Оно доступно ниже.

    11-й тур

    17 октября (суббота)

    14:00 «Зенит» – «Сочи»

    16:30 «Локомотив» – «Уфа»

    16:30 «Краснодар» – «Рубин»

    19:00 «Химки» – «Спартак»

    18 октября (воскресенье)

    14:00 «Арсенал» – «Урал»

    14:00 «Ротор» – «Тамбов»

    16:30 ЦСКА – «Динамо»

    19:00 «Ростов» – «Ахмат»

    1-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 20-22 октября

    3-й тур элитного группового раунда Бетсити-Кубка России – 21-22 октября

    12-й тур

    24 октября (суббота)

    14:00 «Динамо» – «Сочи»

    16:30 «Зенит» – «Рубин»

    19:00 «Краснодар» – «Спартак»

    19:00 «Локомотив» – «Ротор»

    25 октября (воскресенье)

    14:00 «Урал» – «Тамбов»

    16:30 «Ростов» – «Химки»

    19:00 «Ахмат» – «Уфа»

    26 октября (понедельник)

    19:00 ЦСКА – «Арсенал»

    2-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 27-29 октября

    13-й тур

    31 октября (суббота)

    14:00 «Рубин» – «Арсенал»

    16:30 «Ахмат» – «Краснодар»

    16:30 «Спартак» – «Ростов»

    19:00 «Сочи» – «Локомотив»

    1 ноября (воскресенье)

    12:00 «Уфа» – «Урал»

    14:00 «Химки» – «Зенит»

    16:30 «Ротор» – ЦСКА

    19:00 «Тамбов» – «Динамо»

    3-й тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы – 3-5 ноября

    14-й тур

    6 ноября (пятница)

    19:00 «Сочи» – «Уфа»

    7 ноября (суббота)

    14:00 «Урал» – «Спартак»

    16:30 «Арсенал» – «Ротор»

    19:00 «Тамбов» – «Ахмат»

    8 ноября (воскресенье)

    14:00 «Химки» – «Рубин»

    16:30 ЦСКА – «Ростов»

    19:00 «Зенит» – «Краснодар»

    19:00 «Динамо» – «Локомотив»

    Перерыв на матчи национальных сборных – 9-18 ноября

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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