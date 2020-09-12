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РПЛ. «Сочи» благодаря Нобоа победил «Ахмат» и возглавил таблицу

12 сентября 2020, 20:58
53

В седьмом туре РПЛ полузащитник Кристиан Нобоа принес «Сочи» победу в Чечне. Игрок вышел на первое место в бомбардирской гонке.

Сочинцы возглавили турнирную таблицу – они будут там как минимум до завтра, 13 сентября. «Ахмат» идет седьмым.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Ахмат (Грозный) – Сочи – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Нобоа, 24.

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Ненахов (Иванов, 76), Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев (Умаев, 85), Ильин (Харин, 65), Бериша, Исмаэл (Швец, 85), Понсе (Мелкадзе, 65).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Набиуллин, Мевля, Маммана, Маргасов, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Руденко (Пруцев, 73), Жоаозиньо (Юсупов, 73).

Предупреждения: нет – Бурмистров, 39; Маргасов, 90+4.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Сочи Нобоа Кристиан
Комментарии (53)
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tushkanlz
1599933651
Сочинцы – молодцы, и без Кокорина выигрывают! С победой!
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sochi-2013
1599933759
Прохрюшенские редакторы не хотят менять таблицу! )) Сочи с победой! Игру надо подтягивать.
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Синитсосит
1599933819
зинид гавно, даже их фарм клуб выше и лучше, позорище питорское
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Хейтер Аларм
1599934240
Зенит, наверное, с ужасом думает: кого мы породили, гыгы)
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slavа0508
1599934805
Сочи не хило начал,,,,Поздравления Сочинцам,,
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Кузьмич на трибуне
1599935153
Что то быстро Талалаев со своим зажигательным футболом сдулся. Походу его начали сливать игроки. Игру смотрел, не досмотрел, Ахматовцы делали вид , что что-то хотят сделать. игры ФНЛ и то бывают интереснее. Скукотища. А Сочи свой гол забили, и тихо мирно дальше на рожон не лезли , понимая, что с такой игрой Ахмат ничего не сделает.
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knikos
1599936192
Задолбали комментаторы, думаю , чего это они так за Ахмат топят ? Потом понял , эти два придурка за свинарню топят и очень не хотелось им , чтобы Сочи на первое место вышел . Д.Б.
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житель СПб
1599937357
Тихо и буднично сменился лидер...
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alp
1599937741
ну что ж, вперед, спартак, за своими младшими дочерями, уфой и книмками!
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Из Твери Леха
1599943797
Как бы то ни было, но Сочи опустил спартак.
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