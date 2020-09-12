РПЛ. «Сочи» благодаря Нобоа победил «Ахмат» и возглавил таблицу

В седьмом туре РПЛ полузащитник Кристиан Нобоа принес «Сочи» победу в Чечне. Игрок вышел на первое место в бомбардирской гонке.

Сочинцы возглавили турнирную таблицу – они будут там как минимум до завтра, 13 сентября. «Ахмат» идет седьмым.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Ахмат (Грозный) – Сочи – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Нобоа, 24.

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Ненахов (Иванов, 76), Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев (Умаев, 85), Ильин (Харин, 65), Бериша, Исмаэл (Швец, 85), Понсе (Мелкадзе, 65).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Набиуллин, Мевля, Маммана, Маргасов, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Руденко (Пруцев, 73), Жоаозиньо (Юсупов, 73).

Предупреждения: нет – Бурмистров, 39; Маргасов, 90+4.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ