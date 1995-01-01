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    РПЛ. «Сочи» благодаря Нобоа победил «Ахмат» и возглавил таблицу

    В седьмом туре РПЛ полузащитник Кристиан Нобоа принес «Сочи» победу в Чечне. Игрок вышел на первое место в бомбардирской гонке.

    Сочинцы возглавили турнирную таблицу – они будут там как минимум до завтра, 13 сентября. «Ахмат» идет седьмым.

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Ахмат (Грозный) – Сочи – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нобоа, 24.

    «Ахмат»: Шелия, Пуцко, Ненахов (Иванов, 76), Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев (Умаев, 85), Ильин (Харин, 65), Бериша, Исмаэл (Швец, 85), Понсе (Мелкадзе, 65).

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Набиуллин, Мевля, Маммана, Маргасов, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Руденко (Пруцев, 73), Жоаозиньо (Юсупов, 73).

    Предупреждения: нет – Бурмистров, 39; Маргасов, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии24
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      Рейтинг: +3478

      житель СПб 4 минуты назад

      Тихо и буднично сменился лидер...

      0
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      Рейтинг: +4462

      knikos 23 минуты назад

      Задолбали комментаторы, думаю , чего это они так за Ахмат топят ? Потом понял , эти два придурка за свинарню топят и очень не хотелось им , чтобы Сочи на первое место вышел . Д.Б.

      5
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      Рейтинг: +2367

      vsespartak01 > knikos 20 минут назад

      привет!а где ты увидел это?вроде сочи большинство поздравило!

      0
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      Рейтинг: +2367

      vsespartak01 > knikos 19 минут назад

      а федотов по-моему сын того кто нас тренировал владимир григорьевич?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4462

      knikos > vsespartak01 18 минут назад

      Я про комментаторов трансляции .

      2
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      Рейтинг: +8514

      ilichkadr > vsespartak01 11 минут назад

      Нет, не сын. Федо́тов Влади́мир Валенти́нович бывший игрок саратовского «Сокола».

      0
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      Рейтинг: +1849

      Кузьмич на трибуне 40 минут назад

      Что то быстро Талалаев со своим зажигательным футболом сдулся. Походу его начали сливать игроки. Игру смотрел, не досмотрел, Ахматовцы делали вид , что что-то хотят сделать. игры ФНЛ и то бывают интереснее. Скукотища. А Сочи свой гол забили, и тихо мирно дальше на рожон не лезли , понимая, что с такой игрой Ахмат ничего не сделает.

      2
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      Рейтинг: +8514

      ilichkadr > Кузьмич на трибуне 7 минут назад

      В Ахмате играть не кому. Талалаев выдавил из команды всё можно.

      0
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      Рейтинг: +13564

      slavutiq70 46 минут назад

      Сочи не хило начал,,,,Поздравления Сочинцам,,

      4
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      Рейтинг: +413

      Хейтер Аларм 52 минуты назад

      А на самом деле просто Федотов очень хороший тренер: с фнловским составом Оренбурга сделал из них конфетку и доводил до 7 места совсем недавно.А тут в Сочи еще игроки класса выше,опытней, погода и стадик получше, владелец влиятельный. Вот и идет результат

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +413

      Хейтер Аларм 55 минут назад

      Зенит, наверное, с ужасом думает: кого мы породили, гыгы)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1249

      Алехсбургер. 57 минут назад

      Знал бы прикуп
      -был бы на первом месте.)

      2
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      Рейтинг: +9738

      Skull_Boy 59 минут назад

      Дублеры играют лучше, чем основа

      2
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      Рейтинг: +41567

      portero 1 час назад

      Да уж, Сочи так и чемпионом будет.
      Выигрывать по 1:0 на зубах ... думаю они еще усилятся.

      3
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      Рейтинг: -341

      Синитсосит 1 час назад

      зинид гавно, даже их фарм клуб выше и лучше, позорище питорское

      -3
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