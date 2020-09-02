Кучаев, Нобоа и Ларссон – среди номинантов на звание лучшего игрока РПЛ в августе

Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока турнира по итогам августа.
На награду номинированы пять футболистов:
- Антон Шунин, «Динамо» (четыре сухих матча из шести);
- Константин Кучаев, ЦСКА (четыре гола + ассист в шести матчах);
- Кристиан Нобоа, «Сочи» (четыре гола + ассист в шести матчах);
- Денис Макаров, «Рубин» (четыре гола в шести матчах);
- Джордан Ларссон, «Спартак» (три гола + два ассиста в шести матчах).
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Источник: Официальный твиттер РПЛ