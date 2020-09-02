Кучаев, Нобоа и Ларссон – среди номинантов на звание лучшего игрока РПЛ в августе

Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока турнира по итогам августа.

На награду номинированы пять футболистов:

Кто стал лучшим игроком августа? Отдайте свой голос в нашей группе ВК: https://t.co/nhym0N5RHF⠀В этом сезоне Лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР⠀#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/91zI4kSwjd