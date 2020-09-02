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    Кучаев, Нобоа и Ларссон – среди номинантов на звание лучшего игрока РПЛ в августе

    Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока турнира по итогам августа.

    На награду номинированы пять футболистов:

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +15

      Грусть на Неве 1 час назад

      А где голы моей команды? Навесь-подай на дзюбу не смотрится?
      Грустно((

      0
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      Рейтинг: +9589

      Skull_Boy 1 час назад

      Лучший Куч, а выберут Шунина

      0
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      Рейтинг: +4786

      САДЫЧОК 1 час назад

      на звание лучшего игрока РПЛ.... а будет какой нибудь Дзюба или Акинфеев ! Знаем , мы этих старых пердунов в Рпл...

      0
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      Рейтинг: +566

      AleSan4es 2 часа назад

      Лучший Кучаев по игре самоотдаче и реализации

      0
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      Рейтинг: +1610

      evgevg13 > AleSan4es 1 час назад

      его и выберут

      1
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      Рейтинг: +232

      Джавел. 2 часа назад

      Лучший в августе Нобоа.

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