Кучаев, Нобоа и Ларссон – среди номинантов на звание лучшего игрока РПЛ в августе

А где голы моей команды? Навесь-подай на дзюбу не смотрится?
Грустно((
Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока турнира по итогам августа.
На награду номинированы пять футболистов:
- Антон Шунин, «Динамо» (четыре сухих матча из шести);
- Константин Кучаев, ЦСКА (четыре гола + ассист в шести матчах);
- Кристиан Нобоа, «Сочи» (четыре гола + ассист в шести матчах);
- Денис Макаров, «Рубин» (четыре гола в шести матчах);
- Джордан Ларссон, «Спартак» (три гола + два ассиста в шести матчах).
Кто стал лучшим игроком августа? Отдайте свой голос в нашей группе ВК: https://t.co/nhym0N5RHF⠀В этом сезоне Лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР⠀#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/91zI4kSwjd— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 2, 2020