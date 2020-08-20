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Карасев – главный судья дерби «Спартак» – «Локомотив»

20 августа 2020, 16:27
21

РФС назначил судей на четвертый тур РПЛ. Встречу «Спартака» и «Локомотива» обслужит москвич Сергей Карасев.

«Урал» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Сергей Лапочкин; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Александр Гончар.

«Химки» – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья – Алексей Сухой; инспектор – Сергей Французов.

«Арсенал» – «Динамо»: судья – Владимир Москалeв; ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Николай Волошин; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Баскаков.

«Зенит» – «Тамбов»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Артeм Любимов; инспектор – Сергей Анохин.

ЦСКА – «Рубин»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Антон Кобзев, Роман Милюченко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Станислав Васильев; AVAR – Николай Богач; инспектор – Владимир Енютин.

«Ротор» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачeв, Валентин Мурашов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Тарас Безубяк.

«Уфа» – «Ростов»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мартынов.

«Спартак» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасeв; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Вячеслав Харламов.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Урал Краснодар Химки Ахмат Арсенал Динамо Зенит Тамбов ЦСКА Рубин Ротор Сочи Уфа Ростов Спартак Локомотив
Комментарии (21)
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vladimir-7
1597930832
С.Карасёв самый квалифицированный судья в России.
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rash1959
1597934465
Это тот муд--, который не дал перебить пенальти.
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Синитсосит
1597935387
ахаха, на зинид даже вар не стали брать, сходу троих удалят и 5 пенок, зашкварный питорский клуб, какой позор
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derrik2000
1597937274
Судя по выложенной здесь информации, VAR на матче Зенит-Тамбов НЕ БУДЕТ! А зачем ентот VAR там нужен? И ТАК ВСЁ ЯСНО, КТО ЧЕМПИОН! )))))))))))))))))))))
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kazak161
1597941612
Гандбол-Ростов чемпион!Мои поздравления в финале в победе над ЦСКА!
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Томик
1597944369
Что в этот раз придумает? Он же без фантазий не может. Знание пунктов правил позволяет после игры обосновать любое решение. Например сценка"Джикия шёл на столкновение в штрафной, а защитник не хотел его сбивать" была защищена им на судебном симпозиуме на пять баллов.
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paracetamol
1597948260
Карась - хороший судья, а кто такой Панин?
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ААМ
1597989644
Встреча «Спартака» и «Локомотива» многое прояснит в осенней сессии ЧР.
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veter78
1597996243
Начался скулеж. Может сразу игру начинать со счета 2-0 в пользу Спартака?
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zigbert
1598032125
Для любой игры важным фактором станет,когда арбитр будет незаметен на поле.
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