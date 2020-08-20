Карасев – главный судья дерби «Спартак» – «Локомотив»

РФС назначил судей на четвертый тур РПЛ. Встречу «Спартака» и «Локомотива» обслужит москвич Сергей Карасев.

«Урал» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Сергей Лапочкин; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Александр Гончар.

«Химки» – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья – Алексей Сухой; инспектор – Сергей Французов.

«Арсенал» – «Динамо»: судья – Владимир Москалeв; ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Николай Волошин; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Баскаков.

«Зенит» – «Тамбов»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Артeм Любимов; инспектор – Сергей Анохин.

ЦСКА – «Рубин»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Антон Кобзев, Роман Милюченко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Станислав Васильев; AVAR – Николай Богач; инспектор – Владимир Енютин.

«Ротор» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачeв, Валентин Мурашов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Тарас Безубяк.

«Уфа» – «Ростов»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мартынов.

«Спартак» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасeв; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Вячеслав Харламов.