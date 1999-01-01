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    Карасев – главный судья дерби «Спартак» – «Локомотив»

    РФС назначил судей на четвертый тур РПЛ. Встречу «Спартака» и «Локомотива» обслужит москвич Сергей Карасев.

    «Урал» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Сергей Лапочкин; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Александр Гончар.

    «Химки» – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья – Алексей Сухой; инспектор – Сергей Французов.

    «Арсенал» – «Динамо»: судья – Владимир Москалeв; ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Николай Волошин; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Зенит» – «Тамбов»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Артeм Любимов; инспектор – Сергей Анохин.

    ЦСКА – «Рубин»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Антон Кобзев, Роман Милюченко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Станислав Васильев; AVAR – Николай Богач; инспектор – Владимир Енютин.

    «Ротор» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачeв, Валентин Мурашов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Тарас Безубяк.

    «Уфа» – «Ростов»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Мартынов.

    «Спартак» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасeв; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Вячеслав Харламов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии15
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      Рейтинг: +21326

      пьяныйхоровод 5 минут назад

      Да хоть Осетрова назначьте , хоть Щукина - послематчевого нытья не избежать . А солировать будет непревзойдённый эксперт , непобедимый боец смешанного стиля , разоблачитель и просто ВЕЛИКИЙ мэн - Федотка

      0
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      Рейтинг: +1645

      kazak161 18 минут назад

      Гандбол-Ростов чемпион!Мои поздравления в финале в победе над ЦСКА!

      0
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      Рейтинг: +1634

      Puddle 23 минуты назад

      Матч еще не начался, а уже слышно нытье похрюкивающее

      0
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      Рейтинг: +10008

      derrik2000 1 час назад

      Судя по выложенной здесь информации, VAR на матче Зенит-Тамбов НЕ БУДЕТ!
      А зачем ентот VAR там нужен?
      И ТАК ВСЁ ЯСНО, КТО ЧЕМПИОН!
      )))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +10801

      KLIM777 > derrik2000 1 час назад

      если с Уфой выскребать ничьи, то конечно)

      1
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      Рейтинг: +2248

      mamba9090909 > derrik2000 28 минут назад

      Зенит ЧЕМПИОН!!!

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      Рейтинг: +10008

      derrik2000 > mamba9090909 22 минуты назад

      Аминь!
      А что, кто-то из спартачей (да и всей ПФЛ) в ЭТОМ сомневается???
      ))))))))))))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +12432

      vladimir-7 > derrik2000 13 минут назад

      Из ПФЛ никто.

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      Рейтинг: +21326

      пьяныйхоровод > derrik2000 10 минут назад

      Вам и с ВАРом плохо и без оного хреново . Наверно только назначение оператором ВАРа ефремова ( с ящиком водяры) может вызвать какие то положительные эмоции .

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      Рейтинг: -196

      Синитсосит 2 часа назад

      ахаха, на зинид даже вар не стали брать, сходу троих удалят и 5 пенок, зашкварный питорский клуб, какой позор

      1
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      Рейтинг: +2299

      rash1959 2 часа назад

      Это тот муд--, который не дал перебить пенальти.

      1
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      Рейтинг: +7432

      alarm 2 часа назад

      позор федунятнику!

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      Рейтинг: +7432

      alarm 2 часа назад

      ну как же без ручного карася федуна!

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      Рейтинг: +1473

      СвинкаСправедливости 3 часа назад

      Выдумщик

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      Рейтинг: +12432

      vladimir-7 3 часа назад

      С.Карасёв самый квалифицированный судья в России.

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