Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    «Наполи» видит в Джикии замену Кулибали

    «Наполи» по-прежнему намерен заполучить защитника «Спартака» Георгия Джикию. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на итальянскую газету Corriere del Mezzogiorno, итальянцы видят в россиянине замену Калиду Кулибали, который переходит в «Манчестер Сити».

    На прошлой неделе была информация, что трансфер Джикии в «Наполи» заблокировал Доменико Тедеско.

    В списке «Наполи» на усиление центра обороны есть и другие игроки.

    • Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года.
    • В составе столичной команды центрбек провел 104 матча, забил четыре гола и сделал шесть ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Corriere del Mezzogiorno

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:18
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2734

      Кинстифа 13 минут назад

      Для сборной это был бы большой плюс. Для самого игрока с финансовой точки минус и для клуба Спартак огромный минус

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4666

      САДЫЧОК 44 минуты назад

      Насмешили ! Он сейчас в Спартаке , в каждом матче грубейшие ошибки допускает !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23848

      oyabun 1 час назад

      Совсем недавно еще Спартак сделал уже большую ошибку, когда скопом продал своих лучших игроков Зе Луиша, Фернандо и Адриано. Каким дном для команды это закончилось, все видели. Надеюсь в Спартаке не наступят на те же грабли в очередной раз, продав Жиго и Джикию. Оборона у нас и так не ахти. Рассказов уже не в счет, на его место так никого пока и не купили, Гапонов и Маслов пока очень слабы и нестабильны. Не время распродавать лучших. Команду надо усиливать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8202

      BRO_football 1 час назад

      Сначала Влашич, теперь вот Джикия. Что такого хорошего увидел Наполи в нашем днищенском чемпионате?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1461

      СвинкаСправедливости > BRO_football 58 минут назад

      Не в чемпионате, в игроках.
      В Наполи же играет некто Максимович, который в Спартаке за полгода аренды два раза по мячу попал и сделал три привоза. Ничего, как-то играет этот столб иногда, и в ЕК выходил. Не переоценивайте ТОП-5 лиги, без двух-трёх грандов с денежной бездной, там некому играть, по большому счёту. Играют те же Максимовичи, Кришито, Маурисио. Точно так же почти нет воспитанников в составах. Пашалич там прижился в окружении сбитых лётчиков. Есть симпатичные коллективы, но в большинстве своём там сплошные Торино и Лечче.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40985

      portero 1 час назад

      А за какую цену??? Они же хотят дешево купить.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78551
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru