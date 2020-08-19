«Наполи» видит в Джикии замену Кулибали

«Наполи» по-прежнему намерен заполучить защитника «Спартака» Георгия Джикию. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на итальянскую газету Corriere del Mezzogiorno, итальянцы видят в россиянине замену Калиду Кулибали, который переходит в «Манчестер Сити».

На прошлой неделе была информация, что трансфер Джикии в «Наполи» заблокировал Доменико Тедеско.

В списке «Наполи» на усиление центра обороны есть и другие игроки.