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«Наполи» видит в Джикии замену Кулибали

19 августа 2020, 13:18
13

«Наполи» по-прежнему намерен заполучить защитника «Спартака» Георгия Джикию. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на итальянскую газету Corriere del Mezzogiorno, итальянцы видят в россиянине замену Калиду Кулибали, который переходит в «Манчестер Сити».

На прошлой неделе была информация, что трансфер Джикии в «Наполи» заблокировал Доменико Тедеско.

В списке «Наполи» на усиление центра обороны есть и другие игроки.

  • Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года.
  • В составе столичной команды центрбек провел 104 матча, забил четыре гола и сделал шесть ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

Источник: Corriere del Mezzogiorno
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Наполи Спартак Джикия Георгий Кулибали Калиду
Комментарии (13)
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portero
1597832983
А за какую цену??? Они же хотят дешево купить.
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BRO_football
1597833647
Сначала Влашич, теперь вот Джикия. Что такого хорошего увидел Наполи в нашем днищенском чемпионате?
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oyabun
1597834106
Совсем недавно еще Спартак сделал уже большую ошибку, когда скопом продал своих лучших игроков Зе Луиша, Фернандо и Адриано. Каким дном для команды это закончилось, все видели. Надеюсь в Спартаке не наступят на те же грабли в очередной раз, продав Жиго и Джикию. Оборона у нас и так не ахти. Рассказов уже не в счет, на его место так никого пока и не купили, Гапонов и Маслов пока очень слабы и нестабильны. Не время распродавать лучших. Команду надо усиливать.
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САДЫЧОК
1597835482
Насмешили ! Он сейчас в Спартаке , в каждом матче грубейшие ошибки допускает !
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Кинстифа
1597837344
Для сборной это был бы большой плюс. Для самого игрока с финансовой точки минус и для клуба Спартак огромный минус
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isakkobelini
1597841683
А ему в пару Кутепова
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Валерий2705
1597870543
Наполи может купить Джикию, но вот заменить им Кулибали не сможет ни один тренер и ни одна команда мира.
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zigbert
1597931232
Замена конечно неравноценная. Да и сам Джикия заявил что из Спартака никуда не собирается уходить.
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