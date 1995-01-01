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    Журналист Скира: Кулибали согласовал с «Манчестер Сити» контракт на 50 миллионов

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали близок к переходу в «Манчестер Сити»

    Английский клуб согласовал с сенегальским футболистом условия личного контракта.

    Договор будет подписан на ближайшие пять лет c зарплатой 10 млн евро в год.

    «Манчестер Сити» готов отдать за 29-летнего защитника 70 миллионов евро плюс бонусы. «Наполи» настаивает на 80 миллионах.

    • Кулибали провел в этом сезоне Серии А 24 игры.
    • Рыночная стоимость футболиста – 56 миллионов евро.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (86,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 08:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +657

      OBOLEV 2 часа назад

      Сити есть Сити. Верю что они некогда не выйграют ЛЧ ибо нехрен так себя вести.

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