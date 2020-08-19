Журналист Скира: Кулибали согласовал с «Манчестер Сити» контракт на 50 миллионов

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали близок к переходу в «Манчестер Сити»

Английский клуб согласовал с сенегальским футболистом условия личного контракта.

Договор будет подписан на ближайшие пять лет c зарплатой 10 млн евро в год.

«Манчестер Сити» готов отдать за 29-летнего защитника 70 миллионов евро плюс бонусы. «Наполи» настаивает на 80 миллионах.