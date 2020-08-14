Sport24: Тедеско заблокировал уход Джикии в «Наполи»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия мог этим летом оказаться в «Наполи».
По информации Sport24, итальянский клуб проявлял интерес к 26-летнему защитнику, однако до переговоров дело не дошло.
Дело в том, что против продажи футболиста выступил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Немец лично просил владельца клуба Леонида Федуна сохранить игрока.
- Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года.
- В составе столичной команды центрбек провел 104 матча, забил четыре гола и сделал шесть ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
Источник: Sport24