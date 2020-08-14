Sport24: Тедеско заблокировал уход Джикии в «Наполи»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия мог этим летом оказаться в «Наполи».

По информации Sport24, итальянский клуб проявлял интерес к 26-летнему защитнику, однако до переговоров дело не дошло.

Дело в том, что против продажи футболиста выступил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Немец лично просил владельца клуба Леонида Федуна сохранить игрока.