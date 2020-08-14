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    Sport24: Тедеско заблокировал уход Джикии в «Наполи»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия мог этим летом оказаться в «Наполи».

    По информации Sport24, итальянский клуб проявлял интерес к 26-летнему защитнику, однако до переговоров дело не дошло.

    Дело в том, что против продажи футболиста выступил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Немец лично просил владельца клуба Леонида Федуна сохранить игрока.

    • Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года.
    • В составе столичной команды центрбек провел 104 матча, забил четыре гола и сделал шесть ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1754

      Из Твери Леха 3 минуты назад

      А в каком статусе он там мог оказаться? В качестве туриста в местном отеле?

      0
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      Рейтинг: +2245

      rash1959 12 минут назад

      Мог оказаться - не значит "жениться". Кто и что предлагал не ясно, уезжать без инициативы самого игрока т.е. "продали" или сам хотел уехать две большие разницы. Ну и "проявлять интерес" и "предлагать сумму" тоже важно. Играй Джика, играй, в Спартаке тоже на хлеб с маслом икру мажут толстым слоем.

      0
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      Рейтинг: +10455

      Alimpasha 20 минут назад

      а зря,испортили грузину карьеру,теперь вечно будет гладиатором, без права обретения свободы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +502

      Lilipyt 23 минуты назад

      В напали он бы получал меньше и налоги больше. Так что он не опечален.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1511

      _Marqella_ 32 минуты назад

      Джикия рыдает наверно, сегодня ждите от него косяка...))

      1
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      Рейтинг: +7437

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 29 минут назад

      " Мужчины не плачут - мужчины огорчаются " , а это еще под вопросом - огорчился ли Джикия ?

      0
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      Рейтинг: -47

      позор судьям рпл > _Marqella_ 21 минуту назад

      рыдает ваш азмуниха когда его дзюбиха в анус долбит

      1
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      Рейтинг: +7437

      Persona_non_Grata 33 минуты назад

      Главное теперь как к этому относится сам Георгий .

      0
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      Рейтинг: +6753

      alarm 33 минуты назад

      позор хрякам!

      2
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      Рейтинг: +9

      Я это Я > alarm 19 минут назад

      ну ты и чучело!! что ты что твой чпокарь (борат) кажется!! хотя для бездомных это нормально!!!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6753

      alarm 33 минуты назад

      сцук, рыдаю) а переход джикии в реал/барсу тедеска не блокировал, случаем?)

      1
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      Рейтинг: +7437

      Persona_non_Grata > alarm 32 минуты назад

      Иди и рыдай по поводу перехода Дзюбы к туркам .

      1
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      Рейтинг: -47

      позор судьям рпл > alarm 18 минут назад

      ты когда подохнешьь уже дно

      0
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      Рейтинг: +12326

      vladimir-7 44 минуты назад

      Интересно, Наполи проявлял интерес к Джикии, однако ДО
      ПЕРЕГОВОРОВ ДЕЛО НЕ ДОШЛО, а против продажи выступил Тедеско. А о какой продаже идет речь, когда никаких переговоров
      не было? Значит, враньё!

      0
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      Рейтинг: +7437

      Persona_non_Grata > vladimir-7 34 минуты назад

      А ты когда читаешь , в смысл прочитанного пытаешься вникнуть ?

      0
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      Рейтинг: +1862

      Semenycch > vladimir-7 33 минуты назад

      Ты бездарь? По законам ФИФА клуб не может вести переговоры с игроком, если у того действующий контракт. Переговоры можно вести только с согласия клуба.

      -1
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      Рейтинг: +12326

      vladimir-7 > Semenycch 7 секунд назад

      Даже устного обращения не было.

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      Рейтинг: +5843

      Борат 45 минут назад

      надеюсь джикия сегодня прочитает эту новость и на поле покажет тедеске, что нужно было отпускать ! гыгыгыггы

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      Рейтинг: -47

      позор судьям рпл > Борат 18 минут назад

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