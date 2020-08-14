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Sport24: Тедеско заблокировал уход Джикии в «Наполи»

14 августа 2020, 15:35
26

Капитан «Спартака» Георгий Джикия мог этим летом оказаться в «Наполи».

По информации Sport24, итальянский клуб проявлял интерес к 26-летнему защитнику, однако до переговоров дело не дошло.

Дело в том, что против продажи футболиста выступил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Немец лично просил владельца клуба Леонида Федуна сохранить игрока.

  • Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года.
  • В составе столичной команды центрбек провел 104 матча, забил четыре гола и сделал шесть ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Наполи Джикия Георгий Тедеско Доменико
Комментарии (26)
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Йост
1597409755
Он мог даже не блокировать продажу, а просто поставить ценник в виде круглой суммы 100 млн $. И спокойно ждать, когда кто-нибудь его купит. Если кто его и купит, то только Зенит за такие деньги, так как Газпром их печатает каждые два часа...
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vladimir-7
1597410137
Интересно, Наполи проявлял интерес к Джикии, однако ДО ПЕРЕГОВОРОВ ДЕЛО НЕ ДОШЛО, а против продажи выступил Тедеско. А о какой продаже идет речь, когда никаких переговоров не было? Значит, враньё!
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_Marqella_
1597410858
Джикия рыдает наверно, сегодня ждите от него косяка...))
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rash1959
1597412063
Мог оказаться - не значит "жениться". Кто и что предлагал не ясно, уезжать без инициативы самого игрока т.е. "продали" или сам хотел уехать две большие разницы. Ну и "проявлять интерес" и "предлагать сумму" тоже важно. Играй Джика, играй, в Спартаке тоже на хлеб с маслом икру мажут толстым слоем.
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Из Твери Леха
1597412566
А в каком статусе он там мог оказаться? В качестве туриста в местном отеле?
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vladimir-7
1597414581
Для Федуна Тедеско не стоп-кран, захочет продать продаст, как только будет достойное предложение.
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Benifacto
1597414609
Зачетная хохма_)))
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ivany4
1597417699
Когда неумело перефразируют сказанное, получаются новости не бомбардире. Причем сумбурные. Вот что было на самом деле. Как стало известно Sport24, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед началом сезона-2020/21 лично попросил владельца московского клуба Леонида Федуна сохранить капитана команды Георгия Джикию. Итальянский «Наполи» рассматривал возможность покупки 26-летнего защитника. Однако это случилось уже после разговора Тедеско и Федуна, поэтому до переговоров дела не дошло.
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vka1970
1597420956
Новости часто зависят от того как их подают.Например всем известная по школьной программе фраза:Убить нельзя помиловать, зависит всего лишь от одной запятой.А в этой новости не то что запятая, но даже и время переврано.Просьба Тедеско была задолго до обращений Наполи, но наши журнашлюхи даже здесь всё переврали.
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Hektor 84
1597421539
Было бы интересно за ним понаблюдать в играх за Наполи.
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