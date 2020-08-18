Лига чемпионов. «Астана» проиграла брестскому «Динамо», несмотря на в два раза более дорогой состав; в матче девять голов

«Динамо» из Белоруссии в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов прошло казахстанцев. У «Астаны» состав более чем в два раза дороже (22,58 миллиона евро против 9,3 миллиона).

Голевой пас сделал бывший игрок сборной Украины Артем Милевский. Дублем отметился Михаил Гордейчук.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд

Динамо-Брест (Белоруссия) – Астана (Казахстан) – 6:3 (4:1)

Голы: 1:0 – Гордейчук, 16; 2:0 – Печенин, 17; 3:0 – Гордейчук, 22; 4:0 – Седько; 4:1 – Томасов, 45; 4:2 – Ротариу, 53; 5:2 – Диалло, 55; 5:3 – Бейсебеков, 87; 6:3 – Диалло, 90.

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