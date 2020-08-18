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    Лига чемпионов. «Астана» проиграла брестскому «Динамо», несмотря на в два раза более дорогой состав; в матче девять голов

    «Динамо» из Белоруссии в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов прошло казахстанцев. У «Астаны» состав более чем в два раза дороже (22,58 миллиона евро против 9,3 миллиона).

    Голевой пас сделал бывший игрок сборной Украины Артем Милевский. Дублем отметился Михаил Гордейчук.

    Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд

    Динамо-Брест (Белоруссия) – Астана (Казахстан) – 6:3 (4:1)

    Голы: 1:0 – Гордейчук, 16; 2:0 – Печенин, 17; 3:0 – Гордейчук, 22; 4:0 – Седько; 4:1 – Томасов, 45; 4:2 – Ротариу, 53; 5:2 – Диалло, 55; 5:3 – Бейсебеков, 87; 6:3 – Диалло, 90.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2020 22:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2303

      SarJr 28 минут назад

      не ожидал от бреста. прям вообще красавчики

      1
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      Рейтинг: +9929

      derrik2000 48 минут назад

      Это в очередной раз доказывает, что в футбол играют не деньги, а люди.

      2
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      Рейтинг: +7213

      alarm 1 час назад

      даже астана и брест в ЛЧ! а кое-кто не попал и в ЛЕ)) позор-то какой))

      -1
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      Рейтинг: +6085

      Борат > alarm 54 минуты назад

      Рылы тоже знают как брать на клык у всяких ноунэймов типа кошице или санкт-галлен
      Гыгы

      -2
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      Рейтинг: +2738

      afw13 > Борат 40 минут назад

      боратик, а ты знаешь толк в том как брать на клыка, тебе ведь аларм регулярно мохнатого по самые бубенцы заправляет))) правда вот футбол это не твое, да и не место петухам в футболе)))

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      Рейтинг: +6085

      Борат > afw13 26 минут назад

      Бог создал ишака для других целей, а не как ты его пользуешь !
      Гыгы

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