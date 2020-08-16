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  • Мешков обслужит матч «Зенит» – ЦСКА; Васильева назначили на встречу «Уфы» и «Спартака»

Мешков обслужит матч «Зенит» – ЦСКА; Васильева назначили на встречу «Уфы» и «Спартака»

16 августа 2020, 16:43
33

РФС назначил судей на третий тур РПЛ. Встречу в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и ЦСКА обслужит Виталий Мешков.

«Сочи» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Николай Ерeмин, Денис Березнов; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Игорь Панин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Тамбов» – «Химки»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Антон Кобзев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Александр Колобаев.

«Краснодар» – «Арсенал»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Роман Усачeв; инспектор – Владимир Овчинников.

«Уфа» – «Спартак»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Александр Богданов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Урал» – «Локомотив»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Артeм Любимов; инспектор – Игорь Синер.

«Ахмат» – «Ротор»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Динамо» – «Ростов»: судья – Николай Волошин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Владимир Миневич; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Андрей Бутенко.

«Зенит» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Юрий Чеботарeв.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Сочи Рубин Тамбов Химки Краснодар Арсенал Уфа Спартак Урал Локомотив Ахмат Ротор Динамо Ростов Зенит ЦСКА
Комментарии (33)
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морозз
1597587890
Пипец коням, Мешков ударит со всех сил мешком из-за угла!
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magistr333
1597588282
следующую-мешков судит...можно смело ставить на бомжей
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Лфшт
1597589391
Один у нас нормальный судья это Карасев, но кому он нужен. Кому вообще нужно судейство по правилам в этой Лиге позора
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hunta
1597592586
"Обслужит" - самое точное определение....!
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mamba9090909
1597594616
Играть надо хорошо, а не сваливать свои промахи на судей. Как в поговорке - нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.))
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Йост
1597597573
VAR надо убирать. Во-первых - дорого, во-вторых - не эффективно (его использует Зенит в своих корыстных целях)
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Павелий
1597607317
Безбородов вытащит Сочи, а Мешков - мешков.
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позор судьям рпл
1597636002
мешков отрыжка зинета позор таким
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Nariman27
1597646378
жаль ЦСКА заранее приговорили
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portero
1597657524
надеюсь без жалоб на судей всё пройдет, ибо больше претензий к тому кто играет и тренирует.....
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