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    Мешков обслужит матч «Зенит» – ЦСКА; Васильева назначили на встречу «Уфы» и «Спартака»

    РФС назначил судей на третий тур РПЛ. Встречу в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и ЦСКА обслужит Виталий Мешков.

    «Сочи» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Николай Ерeмин, Денис Березнов; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Игорь Панин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Тамбов» – «Химки»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Антон Кобзев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Александр Колобаев.

    «Краснодар» – «Арсенал»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Роман Усачeв; инспектор – Владимир Овчинников.

    «Уфа» – «Спартак»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Александр Богданов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Геннадий Куличенков.

    «Урал» – «Локомотив»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Артeм Любимов; инспектор – Игорь Синер.

    «Ахмат» – «Ротор»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Гаряфий Жафяров.

    «Динамо» – «Ростов»: судья – Николай Волошин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Владимир Миневич; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Зенит» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Юрий Чеботарeв.

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    Источник: РФС

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