Жеребьевка ЛЧ. «Бавария» может сыграть с «Барселоной» в 1/4 финала и другие пары

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.
1/4 финала
1) «Манчестер Сити» / «Реал» – «Ювентус» / «Лион»
2) «РБ Лейпциг» – «Атлетико»
3) «Барселона» / «Наполи» – «Бавария» / «Челси»
4) «Аталанта» – «ПСЖ»
1/2 финала
Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 3
Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 4
Номинальным хозяином финала будет победитель второго полуфинала.
- Начиная с 1/4 финала, все противостояния будут проходить в Португалии и состоять из одного матча.
- Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ, перенесенные с марта, запланированы на 7-8 августа.
- Четвертьфинальные игры пройдут 12-15 августа, полуфиналы – 18-19 августа, финал – 23 августа.
Источник: Официальный сайт УЕФА