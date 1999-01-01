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    Жеребьевка ЛЧ. «Бавария» может сыграть с «Барселоной» в 1/4 финала и другие пары

    В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

    1/4 финала

    1) «Манчестер Сити» / «Реал»«Ювентус» / «Лион»

    2) «РБ Лейпциг»«Атлетико»

    3) «Барселона» / «Наполи»«Бавария» / «Челси»

    4) «Аталанта»«ПСЖ»

    1/2 финала

    Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 3

    Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 4

    Номинальным хозяином финала будет победитель второго полуфинала.

    • Начиная с 1/4 финала, все противостояния будут проходить в Португалии и состоять из одного матча.
    • Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ, перенесенные с марта, запланированы на 7-8 августа.
    • Четвертьфинальные игры пройдут 12-15 августа, полуфиналы – 18-19 августа, финал – 23 августа.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2710

      алдан2014 24 минуты назад

      Аталанта вперёд!!!

      1
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      Рейтинг: +266

      jengais 1 час назад

      Бавария ЛЧ
      Лёва ЗМ
      Думаю все закономерно...но посмотрим конечно, что будет))

      0
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      Рейтинг: +683

      моэм 2 часа назад

      Посочувствую шейхам "вколотившим" в МС и ПСЖ огромные чемоданы с зеленью и мечтающих о кубке...но им тут мало что светит...МС нарвался на разыгравшийся Реал , а ПСЖ оставшийся без регулярных матчей на такую же Аталанту...наверно неудивительно будет , если в финале окажутся кто то из трёх команд сильнейшей лиги Реал-Атлетико-Барселона

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      Рейтинг: +9687

      DeStar > моэм 43 минуты назад

      сити сам играет не плохо. плюс реал не отгырает в гостях 2-0 грубо говоря. Сити уже почти двумя ногами в лч. А вот псж кстати то везет, аталанта конечно хороша, но будет боятся псж, и то что у псж мало практики... думаю сильно влияния не даст

      0
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      Рейтинг: +2928

      TOMSON 2 часа назад

      Сити жаль. Были на голову сильнее Реала, но с этими переносами ещё пойди их теперь обыграй. Так потом ещё и Юве, а после скорее всего Бавария. Боюсь на финал сил совсем не останется.

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      Рейтинг: +2440

      Dgad 2 часа назад

      Думаю Реал-Ювентус, Атлетико-ПСЖ, Барселона-Бавария.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2440

      Dgad > Dgad 2 часа назад

      Далее Реал-Бавария, Атлетико-ПСЖ.
      Финал Бавария-ПСЖ.

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      Рейтинг: +266

      jengais > Dgad 1 час назад

      Думаю Бавария-Атлетико все таки

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      Рейтинг: +423

      Armani nn 2 часа назад

      Буффон жаждит мести)))причём уже с Роналду в одной лодке))но Реалу будет проблематично пройти дальше.

      1
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      Рейтинг: +10544

      Garrincha58 2 часа назад

      жеребьёвка ещё та!

      0
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      Рейтинг: +100

      Фанат Рубина 2 часа назад

      Рб Лейпциг / Атлетико или Аталанта в финале ЛЧ сказка просто

      0
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      Рейтинг: +10544

      Garrincha58 > Фанат Рубина 2 часа назад

      Атлетико уже играл и чуть не выиграл никакой сказки не вижу,а ПСЖ может даже и выиграть в финале здесь будет всё непредсказуемо

      1
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      Рейтинг: +8913

      Skull_Boy 2 часа назад

      Кто бы что не говорил, но Аталанта-ПСЖ будет интересным матчем и Бавария явный фаворит этого розыгрыша ЛЧ, можно поставить так же и на Реал, который после паузы набрал ход, но пенки смута

      3
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      Рейтинг: +100

      Фанат Рубина > Skull_Boy 2 часа назад

      думаю французы пролетят что лион что псж, они не играют матчи чемпионата тем самым их форма неизвестна скорее всего они все растренированы, так что спокойно можно ставить на юве и аталанту

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      Рейтинг: +851

      Benifacto > Skull_Boy 2 часа назад

      я бы поставил на Сити, пора бы им взять ЛЧ, да и в таком формате проще

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