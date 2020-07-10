Жеребьевка ЛЧ. «Бавария» может сыграть с «Барселоной» в 1/4 финала и другие пары

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

1/4 финала

1) «Манчестер Сити» / «Реал» – «Ювентус» / «Лион»

2) «РБ Лейпциг» – «Атлетико»

3) «Барселона» / «Наполи» – «Бавария» / «Челси»

4) «Аталанта» – «ПСЖ»

1/2 финала

Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 3

Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 4

Номинальным хозяином финала будет победитель второго полуфинала.