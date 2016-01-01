Мусаев – о поражении от «Рубина»: «Нам не хватало Берга»

Это классические отговорки тренера умудрившегося проиграть имея более сильный состав и более классных игроков....(тот же Слуцкий будучи в ЦСКА умел выигрывать без напов , используя общий класс команды )...здесь же и неумение Мусаева найти ходы против схем Слуцкого , особенно защиты , хоть и дававшей трещины но "работавшей" уверенно и хладнокровно , без "пожара" и паники...классная и качественная работа Рубина Слуцкого.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил причины поражение в игре 27-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).
«Мы не использовали свои возможности, когда нужно было вырывать результат без моментов и без игры, чисто на характере. Мы позволили сопернику забить и играть по счету. С таким составом нужно забирать максимум. Мы могли это сделать, но не получились. Моменты были, хоть и не так много. Не хватило реализации. Да, нам не хватало Берга, не хватало Петрова. Берг – важный игрок», – заявил Мусаев.
- Единственный мяч забил Никита Макаров.
- «Краснодар» занимает четвертое место с 45 очками и одной игрой в запасе.
- «Рубин» поднялся на девятое место (33 балла).