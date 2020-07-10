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Мусаев – о поражении от «Рубина»: «Нам не хватало Берга»

10 июля 2020, 07:28
11

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил причины поражение в игре 27-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).

«Мы не использовали свои возможности, когда нужно было вырывать результат без моментов и без игры, чисто на характере. Мы позволили сопернику забить и играть по счету. С таким составом нужно забирать максимум. Мы могли это сделать, но не получились. Моменты были, хоть и не так много. Не хватило реализации. Да, нам не хватало Берга, не хватало Петрова. Берг – важный игрок», – заявил Мусаев.

  • Единственный мяч забил Никита Макаров.
  • «Краснодар» занимает четвертое место с 45 очками и одной игрой в запасе.
  • «Рубин» поднялся на девятое место (33 балла).

Источник: Ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Берг Маркус Мусаев Мурад
Комментарии (11)
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моэм
1594361643
Это классические отговорки тренера умудрившегося проиграть имея более сильный состав и более классных игроков....(тот же Слуцкий будучи в ЦСКА умел выигрывать без напов , используя общий класс команды )...здесь же и неумение Мусаева найти ходы против схем Слуцкого , особенно защиты , хоть и дававшей трещины но "работавшей" уверенно и хладнокровно , без "пожара" и паники...классная и качественная работа Рубина Слуцкого.
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paracetamol
1594366297
Мусаев: «Нам не хватало Берга, еще тренерских мозгов!»
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Жорик кекс обжорик
1594371049
Честно и объективно это полный провал игры, спорить не с чем: Флангов небыло, мартынович не бегает а только обороняется, нападающего нет, как будто удалили напа и играли в 10-ром. Крайние нападающие выпали шапи не набрал форму, вандерсон наелся после зенита( ему мне кажется надо было дать отдых). И да тренерская идея играть через центр не зашла, так как рубин в ценре не плохо нагнетал.Итого Мусаеву нужен стимулирующий разговор от руководства.
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Давид59
1594374902
Краснодар - классная команда. По-моему дело в психологии. А это уже забота тренера. Может и игра с Зенитом сказывается.
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Сильвербой
1594387306
Мозга тренеру не хватило! Ты посмотри на свою игру со стороны, это же дрочь натуральная, тупорылые попытки пробиться через цент, "танцы на пяточке"! Не можете вы это делать, вы не топ-клуб! А перестроить игру не хватает мозга у тренера, отсюда и результат!!!
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Йост
1594391755
Эти парни просто перехвалили сами себя, поэтому и играют на одной ноге. Даже поражение от Зенита, где они смотрелись даже лучше соперника , не опустило их на землю.
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portero
1594406101
ты бы молодым столько шансов давал , сколько Бергу, может и результат был другой....
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zigbert
1594473112
Игра в общем то была равная. В которой Рубину повезло больше.
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Январь 59
1594534712
Краснодар в каждом туре играет последним. Что бы получит сверху указание на результат. Вот исегодня ,если ЦСКА победит , быкам возможно разрешат победить. Главная цель админ ресурса вывести ЦСКА на второе место.
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