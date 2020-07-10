Мусаев – о поражении от «Рубина»: «Нам не хватало Берга»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил причины поражение в игре 27-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).

«Мы не использовали свои возможности, когда нужно было вырывать результат без моментов и без игры, чисто на характере. Мы позволили сопернику забить и играть по счету. С таким составом нужно забирать максимум. Мы могли это сделать, но не получились. Моменты были, хоть и не так много. Не хватило реализации. Да, нам не хватало Берга, не хватало Петрова. Берг – важный игрок», – заявил Мусаев.