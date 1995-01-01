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    «Милан» снова хочет купить Алексея Миранчука. «Локомотиву» интересен Лаксальт

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Серии А, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport Italia.

    «Милан» вновь заинтересовался хавбеком. Однако итальянский клуб и «Локомотив» по-разному оценивают стоимость Миранчука.

    Кроме того, «Локомотив» активно интересуется полузащитником «Милана» Диего Лаксальтом. Также он находится в списке интересов «Спартака» и «Краснодара».

    • В зимнее трансферное окно россонери пытались приобрести Миранчука, однако позже отказались от этой возможности.
    • Контракт Миранчука с «Локо» истекает следующим летом.
    • Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.
    • По информации «СЭ», россиянином также интересуются «Аталанта» и «Рома».

    Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5069

      серега кашин 3 минуты назад

      в италии его стоимость по праву и должна быть меньше, просто серия а сильнее и он не будет там так постоянно феерить

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