«Милан» снова хочет купить Алексея Миранчука. «Локомотиву» интересен Лаксальт

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Серии А, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Милан» вновь заинтересовался хавбеком. Однако итальянский клуб и «Локомотив» по-разному оценивают стоимость Миранчука.

Кроме того, «Локомотив» активно интересуется полузащитником «Милана» Диего Лаксальтом. Также он находится в списке интересов «Спартака» и «Краснодара».