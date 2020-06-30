«Милан» снова хочет купить Алексея Миранчука. «Локомотиву» интересен Лаксальт

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Серии А, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport Italia.
«Милан» вновь заинтересовался хавбеком. Однако итальянский клуб и «Локомотив» по-разному оценивают стоимость Миранчука.
Кроме того, «Локомотив» активно интересуется полузащитником «Милана» Диего Лаксальтом. Также он находится в списке интересов «Спартака» и «Краснодара».
- В зимнее трансферное окно россонери пытались приобрести Миранчука, однако позже отказались от этой возможности.
- Контракт Миранчука с «Локо» истекает следующим летом.
- Его рыночная стоимость – 14,5 миллиона евро.
- По информации «СЭ», россиянином также интересуются «Аталанта» и «Рома».
Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио