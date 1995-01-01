Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    «СЭ»: Алексеем Миранчуком интересуются «Аталанта» и «Рома»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук привлек внимание еще нескольких клубов Серии А.

    По информации «Спорт-Экспресс», вопрос трансфера россиянина прорабатывают «Аталанта» и «Рома». Они попробуют купить Миранчука в ближайшее трансферное окно. Не исключено также, что полузащитник продолжит карьеру в АПЛ или Бундеслиге.

    Сегодня стало известно, что по вопросу приобретения хавбека со скаутом «Локомотива» контактировала «Фиорентина». Сообщалось также об интересе к Миранчуку со стороны «Ювентуса», «Барселоны» и «Севильи».

    • Полузащитник в этом сезоне РПЛ провел 19 матчей, отметившись пятью голами и пятью ассистами.
    • Рыночная стоимость Миранчука – 14,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:57
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1351

      Cleaner 13 минут назад

      Алексей Миранчук интересуется только Зенитом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16929

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Похоже на правду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      isakovakr 1 час назад



      Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять дaвaлку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт ---- http://cutly.top/MY4h

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +685

      кто там 1 час назад

      А как же Антошка? Или в комплекте?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3182

      Hektor 84 1 час назад

      Аталанта для него хороший вариант. Опытный тренер, молодой состав, команда играет в быстрый и атакующий футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1074

      Tsigan 1 час назад

      Забыли написать про реал, Баварию, псж, Ман Сити.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6037

      Сильвербой 1 час назад

      Как по мне, то вариант с Севильей был бы самый интересный!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76827
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru