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  • «СЭ»: Алексеем Миранчуком интересуются «Аталанта» и «Рома»

«СЭ»: Алексеем Миранчуком интересуются «Аталанта» и «Рома»

4 июня 2020, 17:57
12

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук привлек внимание еще нескольких клубов Серии А.

По информации «Спорт-Экспресс», вопрос трансфера россиянина прорабатывают «Аталанта» и «Рома». Они попробуют купить Миранчука в ближайшее трансферное окно. Не исключено также, что полузащитник продолжит карьеру в АПЛ или Бундеслиге.

Сегодня стало известно, что по вопросу приобретения хавбека со скаутом «Локомотива» контактировала «Фиорентина». Сообщалось также об интересе к Миранчуку со стороны «Ювентуса», «Барселоны» и «Севильи».

  • Полузащитник в этом сезоне РПЛ провел 19 матчей, отметившись пятью голами и пятью ассистами.
  • Рыночная стоимость Миранчука – 14,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Аталанта Рома Миранчук Алексей
Комментарии (12)
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Сильвербой
1591283551
Как по мне, то вариант с Севильей был бы самый интересный!
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Tsigan
1591283627
Забыли написать про реал, Баварию, псж, Ман Сити.
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Hektor 84
1591284034
Аталанта для него хороший вариант. Опытный тренер, молодой состав, команда играет в быстрый и атакующий футбол.
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кто там
1591284336
А как же Антошка? Или в комплекте?
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DOCTOR PENALTY
1591286655
Похоже на правду.
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Retiremen_VMF
1591291165
Алексею сейчас интересен любой вариант, пока есть возможность играть. В связи с уходом Семина и приходом некто Николича вопрос, что будет дальше с командой, стал открытым и как бы его стоимость не пошла в обратном направлении, собственно как и других хороших футболистов. Спасти может то, что сейчас у нормальных команд стало поменьше денег и Крыховяки с Чорлуками не смогут резко ломануться в направлении другой команды. Мало кому будет интересно играть не на максимальный результат, а на другой результат. А то раз и тебе нашли хорошее место в коком то нонейм клубе, ну для результата.
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Play
1591291305
Что-то агенты начали халтурить, то Барселона и Ювентус, а теперь Аталанта и Рома, несерьёзно
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mamba9090909
1591292752
)))))) Так можно сказать о любом, мало мальски играющем игроке. Информация подана не правильно, вернее - намеренно не правильно. Миранчук входит в шорт листы этих клубов. Туда же входят сотни таких миранчуков, из разных клубов.)))
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BlackMurder
1591328506
А почему б и не Аталанта или рома, лучше канешь Аталанта
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