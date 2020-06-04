«СЭ»: Алексеем Миранчуком интересуются «Аталанта» и «Рома»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук привлек внимание еще нескольких клубов Серии А.

По информации «Спорт-Экспресс», вопрос трансфера россиянина прорабатывают «Аталанта» и «Рома». Они попробуют купить Миранчука в ближайшее трансферное окно. Не исключено также, что полузащитник продолжит карьеру в АПЛ или Бундеслиге.

Сегодня стало известно, что по вопросу приобретения хавбека со скаутом «Локомотива» контактировала «Фиорентина». Сообщалось также об интересе к Миранчуку со стороны «Ювентуса», «Барселоны» и «Севильи».