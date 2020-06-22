УПЛ. «Динамо» К обыграло «Колос». Все голы в матче забиты с пенальти

В матче 27-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» дома победило «Колос» со счетом 2:1.

В составе столичной команды отличились Виктор Цыганков и Карлос Де Пенья. У гостей забил Арни Вильхамссон. Все три гола стали результатом реализованных пенальти.

«Динамо», набрав три очка, осталось на втором месте. «Колос» занимает шестую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Украины. УПЛ. 27-й тур

Динамо – Колос – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Цыганков (с пенальти), 64; 1:1 – Вильхамссон (с пенальти), 69; 2:1 – Де Пенья (с пенальти), 87.

Календарь УПЛ

Турнирная таблица УПЛ