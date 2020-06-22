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    УПЛ. «Динамо» К обыграло «Колос». Все голы в матче забиты с пенальти

    В матче 27-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» дома победило «Колос» со счетом 2:1.

    В составе столичной команды отличились Виктор Цыганков и Карлос Де Пенья. У гостей забил Арни Вильхамссон. Все три гола стали результатом реализованных пенальти.

    «Динамо», набрав три очка, осталось на втором месте. «Колос» занимает шестую строчку в турнирной таблице.

    Чемпионат Украины. УПЛ. 27-й тур

    Динамо – Колос – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Цыганков (с пенальти), 64; 1:1 – Вильхамссон (с пенальти), 69; 2:1 – Де Пенья (с пенальти), 87.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    22.06.2020 21:50
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