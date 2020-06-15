Тренер юношеской сборной Украины: «Если Зидан доверится Лунину, то Андрей сожрeт Куртуа»

Тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков рассказал о потенциале вратаря «Реала» Андрея Лунина.
«Если Зидан возьмeт Лунина в команду, доверится ему, то Андрей сожрeт Куртуа. Я в этом уверен. Он настолько серьезный парень, ничего нет звeздного. Настолько отрабатывает. Он его сожрет», – сказал Петраков.
- «Реал» купил украинца летом 2018 года за 8,5 миллиона евро.
- Сезон-2018/19 Лунин провел в аренде в «Леганесе», пропустив семь голов в семи матчах.
- В первой половине нынешней кампании голкипер выступал за «Вальядолид» – один пропущенный гол в двух играх.
- В январе 21-летний футболист перешел в «Реал» (Овьедо) и уже принял участие в девяти поединках, пропустив в них 10 мячей.
Источник: Ютуб-канал «Профутбол»