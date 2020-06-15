Тренер юношеской сборной Украины: «Если Зидан доверится Лунину, то Андрей сожрeт Куртуа»

Тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков рассказал о потенциале вратаря «Реала» Андрея Лунина.

«Если Зидан возьмeт Лунина в команду, доверится ему, то Андрей сожрeт Куртуа. Я в этом уверен. Он настолько серьезный парень, ничего нет звeздного. Настолько отрабатывает. Он его сожрет», – сказал Петраков.