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    Тренер юношеской сборной Украины: «Если Зидан доверится Лунину, то Андрей сожрeт Куртуа»

    Тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков рассказал о потенциале вратаря «Реала» Андрея Лунина.

    «Если Зидан возьмeт Лунина в команду, доверится ему, то Андрей сожрeт Куртуа. Я в этом уверен. Он настолько серьезный парень, ничего нет звeздного. Настолько отрабатывает. Он его сожрет», – сказал Петраков.

    • «Реал» купил украинца летом 2018 года за 8,5 миллиона евро.
    • Сезон-2018/19 Лунин провел в аренде в «Леганесе», пропустив семь голов в семи матчах.
    • В первой половине нынешней кампании голкипер выступал за «Вальядолид» – один пропущенный гол в двух играх.
    • В январе 21-летний футболист перешел в «Реал» (Овьедо) и уже принял участие в девяти поединках, пропустив в них 10 мячей.

    Источник: Ютуб-канал «Профутбол»

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    Сегодня, 09:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2102

      Бухбух 20 минут назад

      Если уж, полируя лавку, в аутсайдерах Примеры он никого не сожрал, то про Куртуа и говорить не стоит.

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