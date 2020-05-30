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    Перед сердечным приступом Куман проехал на велосипеде почти 100 километров

    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман признался, что проблемы с сердцем, с которыми он столкнулся в начале мая, были спровоцированы слишком серьезной физической нагрузкой.

    «Я вернулся домой в изнеможении, проехав с другом на велосипеде 96 километров. Во время отдыха у меня заболела грудь. Я начал потеть и стал очень бледным. К счастью, моя жена была дома и вызвала скорую помощь, которая немедленно приняла меры.

    Центральная коронарная артерия была заблокирована. Мой отец умер в 75-летнем возрасте от остановки сердца, то есть я знал о предрасположенности к таким болезням. Но я думал, что полностью здоров и смогу справиться со всем миром», – рассказал 57-летний голландец.

    • На Евро-2020 Нидерланды сыграют с Австрией и Украиной, еще один соперник определится позднее.
    • После континентального первенства Куман сможет уйти в «Барселону».

    Куман – о своем самочувствии: «Я вернусь к работе, как только футбол возобновится»

    Источник: RTL

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    30.05.2020 13:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1652

      neim 10 часов назад

      Рановато Рональд хандришь ! К чёрту болезни. Я помню твои удары со штрафных с 35-40 метров. Это было что-то ! Вратари соперников, даже при такой дистанции просто трепетали ! И не зря. Сколько голов забито, это просто класс !

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      Рейтинг: +5055

      серега кашин 10 часов назад

      в 75 и предрасположенность, а так ты полный кретин

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      Рейтинг: +1652

      neim > серега кашин 10 часов назад

      А по моему, кретин ты, Серёга. Он говорит о своей предрасположенности, а не отца, которому было 75 лет.

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