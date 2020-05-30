Перед сердечным приступом Куман проехал на велосипеде почти 100 километров

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман признался, что проблемы с сердцем, с которыми он столкнулся в начале мая, были спровоцированы слишком серьезной физической нагрузкой.

«Я вернулся домой в изнеможении, проехав с другом на велосипеде 96 километров. Во время отдыха у меня заболела грудь. Я начал потеть и стал очень бледным. К счастью, моя жена была дома и вызвала скорую помощь, которая немедленно приняла меры.

Центральная коронарная артерия была заблокирована. Мой отец умер в 75-летнем возрасте от остановки сердца, то есть я знал о предрасположенности к таким болезням. Но я думал, что полностью здоров и смогу справиться со всем миром», – рассказал 57-летний голландец.

На Евро-2020 Нидерланды сыграют с Австрией и Украиной, еще один соперник определится позднее.

После континентального первенства Куман сможет уйти в «Барселону».

Куман – о своем самочувствии: «Я вернусь к работе, как только футбол возобновится»