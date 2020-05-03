Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Специалист почувствовал себя плохо во время поездки на велосипеде. Кумана госпитализировали в больницу Амстердама, где провели катетеризацию сердца. Благодаря своевременной госпитализации состояние 57-летнего тренера стабильное. Вероятно, в понедельник Куман будет выписан из больницы.