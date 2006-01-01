Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем

    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

    Специалист почувствовал себя плохо во время поездки на велосипеде. Кумана госпитализировали в больницу Амстердама, где провели катетеризацию сердца. Благодаря своевременной госпитализации состояние 57-летнего тренера стабильное. Вероятно, в понедельник Куман будет выписан из больницы.

    • Голландец возглавляет сборную Нидерландов с 2018 года.
    • В его контракте есть пункт, позволяющий уйти с поста, если он получит предложение от «Барселоны».

    Источник: De Telegraaf

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:09
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76414
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru