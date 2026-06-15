Впервые за 72 года игрок на ЧМ оказался старше своего тренера

Мануэль Нойер, вратарь сборной Германии, вышел на поле в матче чемпионата мира под руководством тренера, который младше его самого.

Такое случилось на ЧМ впервые за 72 года.

В игре первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Кюрасао (7:1) место в воротах немецкой команды занял 40-летний Нойер (1986 год рождения). Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн родился в 1987 году – он на год младше своего вратаря.

По данным аккаунта MisterChip в соцсети Х, предыдущий случай, когда футболист оказывался старше тренера на чемпионате мира, датирован 1954 годом. Тогда в матче Чехословакия – Уругвай тренер Ярослав Цейп (1924 г.р.) выпустил на поле Карела Рейманна (1921 г.р.).