ЧМ-2026 назвали худшим в истории

Бывший журналист «Советского спорта», «Чемпионата» Дмитрий Егоров недоволен, как играют команды на чемпионате мира-2026.
«Худший футбол в истории футбола – это нынешний ЧМ! Долларовые миллионеры по десять человек ссут у своей штрафной. Атаковать никто не хочет. Прессинговать тоже. Спать хочется», – написал Егоров.
- Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
- Финал состоится в Нью-Джерси.
- Действующие чемпионы мира – аргентинцы.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова