ЧМ-2026 назвали худшим в истории

Бывший журналист «Советского спорта», «Чемпионата» Дмитрий Егоров недоволен, как играют команды на чемпионате мира-2026.

«Худший футбол в истории футбола – это нынешний ЧМ! Долларовые миллионеры по десять человек ссут у своей штрафной. Атаковать никто не хочет. Прессинговать тоже. Спать хочется», – написал Егоров.