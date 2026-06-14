Германия разгромила Кюрасао в рамках 1 тура группового этапа чемпионата мира, итоговый счет 7:1.

Нмеча обыгрался в стенку с Вирцем и с 18 метров нанес идеальный обводящий удар в дальний угол.

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Ливано Комененсия забил первый гол Кюрасао на ЧМ в истории! После рикошета от Киммиха мяч над руками Нойера влетел в ворота.

Шлоттербек головой с 5 метров с углового срезал мяч в дальний угол.

Хаверц технично реализовал пенальти.

Мусиала с острого угла из-под соперника хлестко пробил низом.

Браун с 13 метров слета красиво пробил в дальний угол после скидки Ундава.

Ундав мощно пробил с 26 метров.

Хаверц оформил дубль на 88-й.

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