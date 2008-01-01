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    Куман – о своем самочувствии: «Я вернусь к работе, как только футбол возобновится»

    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал о состоянии своего здоровья после госпитализации из-за проблем с сердцем.

    «Произошедшее в прошлые выходные очень испугало всех. Не только меня, но и всю мою семью, моих друзей. К счастью, врачи быстро оказали мне помощь. Они действовали отлично, за что я им очень благодарен. Такие события действительно помогают спуститься с небес на землю.

    Просто невероятно, сколько людей поддержали меня, сколько сообщений я получил. Не только от тех, кого я знаю, а и от совершенно незнакомых людей. Это очень много значит для меня, и я хотел бы поблагодарить всех.

    Сейчас я снова чувствую прекрасно. Это значит, что я вернусь к работе, как только футбол возобновится. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Скоро увидимся», – написал голландец в твиттере.

    Источник: Твиттер Рональда Кумана

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