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    Алиев: «Динамо» в 2009 году не вышло в финал Кубка УЕФА из-за ошибки Семина. Мы должны были обыгрывать «Шахтер»

    Бывший полузащитник украинского «Динамо» Александр Алиев считает, что киевляне в сезоне-2008/09 не вышли в финал Кубка УЕФА из-за Юрия Семина. В полуфинале команда уступила «Шахтеру».

    «Я считаю, что мы не вышли в финал из-за ошибки Палыча. Он убрал с поля Исмаэля Бангура. Мы должны были выигрывать матч в Киеве.

    У меня в конце был момент, когда Артем Милевский отдал, я пробивал с пяти метров, но Андрей Пятов потащил. Если бы мы выиграли в Киеве, то прошли бы в финал», – сказал Алиев в эфире украинского телеканала «Футбол».

    • Счет по сумме двух матчей – 3:2 в пользу «Шахтера».
    • Команда из Донецка в том сезоне взяла Кубок УЕФА под руководством Мирчи Луческу.
    • Семин 31 мая покинет «Локомотив».

    Источник: Football.ua

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    25.05.2020 13:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 мая 2020, 17:03

      Сам дал ответ кто больше виноват в этом матче.

      0
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 26 мая 2020, 01:26

      Сам не забил а виноват Семин! Рассмешил! А причем здесь замена Бангура?

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 мая 2020, 16:55

      Ну Алиев крайне редко говорит что-то адекватное. Ничего нового.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 25 мая 2020, 15:04

      Задним числом мы все умны, особенно если с мозгами что-то не то.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 25 мая 2020, 14:13

      Виноваты все, кроме него самого) Вот если бы забил с 5 метров, тогда может что-то рассуждал бы. Короче клоун в очередной раз подтвердил свой статус.

      4
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 25 мая 2020, 14:02

      Ребят, Алиев так или иначе уважает Палыча это видно по всем его интервью))) Поэтому не воспринимайте это интервью, как напасть...
      Газзаева он не воспринимает. А Палыча уважает!

      1
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      Рейтинг: +2303

      моэм 25 мая 2020, 13:31

      Промахнулся с 5 метров а виноват Сёмин???...а может виноват ты - хрен косоногий ?...Кроме того , Палыч Алиева всегда защищал и в Локо взял , когда его попёрли из Киева...а теперь он гадит Палычу...Ну не скотина ли?

      13
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      ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > Борат 26 мая 2020, 01:24

      Вообще он в России родился.

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