Алиев: «Динамо» в 2009 году не вышло в финал Кубка УЕФА из-за ошибки Семина. Мы должны были обыгрывать «Шахтер»

Бывший полузащитник украинского «Динамо» Александр Алиев считает, что киевляне в сезоне-2008/09 не вышли в финал Кубка УЕФА из-за Юрия Семина. В полуфинале команда уступила «Шахтеру».

«Я считаю, что мы не вышли в финал из-за ошибки Палыча. Он убрал с поля Исмаэля Бангура. Мы должны были выигрывать матч в Киеве.

У меня в конце был момент, когда Артем Милевский отдал, я пробивал с пяти метров, но Андрей Пятов потащил. Если бы мы выиграли в Киеве, то прошли бы в финал», – сказал Алиев в эфире украинского телеканала «Футбол».