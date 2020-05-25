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  • Алиев: «Динамо» в 2009 году не вышло в финал Кубка УЕФА из-за ошибки Семина. Мы должны были обыгрывать «Шахтер»

Алиев: «Динамо» в 2009 году не вышло в финал Кубка УЕФА из-за ошибки Семина. Мы должны были обыгрывать «Шахтер»

25 мая 2020, 13:08
7

Бывший полузащитник украинского «Динамо» Александр Алиев считает, что киевляне в сезоне-2008/09 не вышли в финал Кубка УЕФА из-за Юрия Семина. В полуфинале команда уступила «Шахтеру».

«Я считаю, что мы не вышли в финал из-за ошибки Палыча. Он убрал с поля Исмаэля Бангура. Мы должны были выигрывать матч в Киеве.

У меня в конце был момент, когда Артем Милевский отдал, я пробивал с пяти метров, но Андрей Пятов потащил. Если бы мы выиграли в Киеве, то прошли бы в финал», – сказал Алиев в эфире украинского телеканала «Футбол».

  • Счет по сумме двух матчей – 3:2 в пользу «Шахтера».
  • Команда из Донецка в том сезоне взяла Кубок УЕФА под руководством Мирчи Луческу.
  • Семин 31 мая покинет «Локомотив».

Источник: Football.ua
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Динамо К Локомотив Алиев Александр Семин Юрий
Комментарии (7)
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моэм
1590402717
Промахнулся с 5 метров а виноват Сёмин???...а может виноват ты - хрен косоногий ?...Кроме того , Палыч Алиева всегда защищал и в Локо взял , когда его попёрли из Киева...а теперь он гадит Палычу...Ну не скотина ли?
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Romantic2010
1590404540
Ребят, Алиев так или иначе уважает Палыча это видно по всем его интервью))) Поэтому не воспринимайте это интервью, как напасть... Газзаева он не воспринимает. А Палыча уважает!
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DOCTOR PENALTY
1590408271
Задним числом мы все умны, особенно если с мозгами что-то не то.
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Cules2013
1590414920
Ну Алиев крайне редко говорит что-то адекватное. Ничего нового.
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Hektor 84
1590445587
Сам не забил а виноват Семин! Рассмешил! А причем здесь замена Бангура?
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zigbert
1590501808
Сам дал ответ кто больше виноват в этом матче.
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