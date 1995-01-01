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    «Чемпионат»: в случае досрочного завершения сезона восемь клубов РПЛ и ФНЛ могут разыграть места в высшем дивизионе

    РФС рассматривает вариант проведения дополнительного турнира за право выступать в РПЛ, если текущий сезон не будет доигран.

    По информации «Чемпионата», в таком соревновании предполагается участие восьми клубов – по четыре из Премьер-лиги и ФНЛ.

    Это «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов», «Ахмат», «Ротор», «Химки», «Чертаново» и «Торпедо».

    Матчи планируется проводить в регионе с наименьшим количеством ограничений из-за пандемии коронавируса. Команды проведут друг с другом по одной или две игры. Четверка лучших в следующем сезоне будут выступать в РПЛ, остальные – в ФНЛ. При этом рассматриваются и другие форматы турнира.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +99

      Соня Мармеладова 22 минуты назад

      Го тогда и матч Краснодар - Локомотив- за прямую путевку в ЛЧ?) Тогда пусть и за первые 6 мест мини-турнир устраивают.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3917

      Alekxei Z. 38 минут назад

      Повторюсь , все умы РФС из ж..ы лезут только из за Ахмата.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1641

      mamba9090909 49 минут назад

      Странно. Восемь туров чемпионата нельзя доиграть, а восемь игр дополнительного турнира, можно. Чушь какая то.

      4
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      Рейтинг: +1823

      giluxa1963 57 минут назад

      лажа

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