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  • «Чемпионат»: в случае досрочного завершения сезона восемь клубов РПЛ и ФНЛ могут разыграть места в высшем дивизионе

«Чемпионат»: в случае досрочного завершения сезона восемь клубов РПЛ и ФНЛ могут разыграть места в высшем дивизионе

8 мая 2020, 17:23
9

РФС рассматривает вариант проведения дополнительного турнира за право выступать в РПЛ, если текущий сезон не будет доигран.

По информации «Чемпионата», в таком соревновании предполагается участие восьми клубов – по четыре из Премьер-лиги и ФНЛ.

Это «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов», «Ахмат», «Ротор», «Химки», «Чертаново» и «Торпедо».

Матчи планируется проводить в регионе с наименьшим количеством ограничений из-за пандемии коронавируса. Команды проведут друг с другом по одной или две игры. Четверка лучших в следующем сезоне будут выступать в РПЛ, остальные – в ФНЛ. При этом рассматриваются и другие форматы турнира.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Оренбург Рубин Крылья Советов Ахмат Ротор Химки Чертаново Торпедо
Комментарии (9)
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giluxa1963
1588948820
лажа
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mamba9090909
1588949295
Странно. Восемь туров чемпионата нельзя доиграть, а восемь игр дополнительного турнира, можно. Чушь какая то.
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Соня Мармеладова
1588950895
Го тогда и матч Краснодар - Локомотив- за прямую путевку в ЛЧ?) Тогда пусть и за первые 6 мест мини-турнир устраивают.
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Сильвербой
1588953417
Чемпионат нужно либо доигрывать, либо считать несостоявшимся, все остальные варианты будут рассматриваться как предвзятое отношение к той или иной команде!!!
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Lilipyt
1588963797
Думаю можно доиграть чемпионат играя по два матча в нед или аннулировать все итоги
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Ziklop
1588964096
Боятся что Ахмат вылетит и начинают всякую ...ню придумывать
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evgevg13
1588993204
Вот это правильно! Как в старые добрые времена.
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Hero_116
1589436210
Никого не надо выпускать или чтобы кто то вылетал. Пусть все остается как есть. Так по честному. Заново в следующем сезоне все переиграют и не надо расширять лигу до 18 что за дибилизм. То осень весна, с которым потом согласились что шляпа полнейшая, то 18 команд. У нас ведь сначала делают, потом думают
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