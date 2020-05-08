«Чемпионат»: в случае досрочного завершения сезона восемь клубов РПЛ и ФНЛ могут разыграть места в высшем дивизионе

РФС рассматривает вариант проведения дополнительного турнира за право выступать в РПЛ, если текущий сезон не будет доигран.

По информации «Чемпионата», в таком соревновании предполагается участие восьми клубов – по четыре из Премьер-лиги и ФНЛ.

Это «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов», «Ахмат», «Ротор», «Химки», «Чертаново» и «Торпедо».

Матчи планируется проводить в регионе с наименьшим количеством ограничений из-за пандемии коронавируса. Команды проведут друг с другом по одной или две игры. Четверка лучших в следующем сезоне будут выступать в РПЛ, остальные – в ФНЛ. При этом рассматриваются и другие форматы турнира.